https://ria.ru/20230721/pereizbranie-1885564315.html

Опрос: американцы считают, что Байден и Трамп не годятся для переизбрания

Опрос: американцы считают, что Байден и Трамп не годятся для переизбрания - РИА Новости, 21.07.2023

Опрос: американцы считают, что Байден и Трамп не годятся для переизбрания

Большинство американцев считают, что ни бывший президент США Дональд Трамп, ни нынешний глава государства Джо Байден не должен быть переизбран на пост... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:26

2023-07-21T17:26

2023-07-21T17:26

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Большинство американцев считают, что ни бывший президент США Дональд Трамп, ни нынешний глава государства Джо Байден не должен быть переизбран на пост президента США в 2024 году, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно исследовательской компанией YouGov и новостным порталом Yahoo News. По данным исследования, 55% опрошенных американцев считают, что Байден не подходит на роль нового президента США, 53% говорят то же самое о Трампе. Говоря о причинах непригодности Байдена для президентства, 20% опрошенных отмечают его некомпетентность, 12% считают, что он "слишком стар", 10% говорят о его коррумпированности, 9% критикуют действующего президента за то, что он плохо выполняет свою работу, еще 3% считают, что он просто опасен. В случае Трампа эти доводы расположились практически в обратном порядке: 21% его недоброжелателей считают, что он опасен, 17% говорят о его коррумпированности, 6% отмечают его некомпетентность; 5% заявляют, что во время первого президентского срока он плохо выполнял свою работу. Примечательно, что только 2% опрошенных полагают, что он слишком стар для должности президента США, хотя Трамп менее чем на четыре года моложе Байдена. Опрос проводился с 13 по 17 июля, в нем приняли участие 1638 взрослых американцев. Выборка была осуществлена в соответствии с полом, возрастом, расой, образованием. Погрешность составляет приблизительно 2,7%.

https://ria.ru/20230719/desantis-1884967144.html

https://ria.ru/20230630/vybory-1881529034.html

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в мире, сша, джо байден, yahoo! inc., дональд трамп