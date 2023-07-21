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В "Артеке" открыли памятник Саманте Смит - РИА Новости, 21.07.2023
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17:34 21.07.2023 (обновлено: 17:44 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/pamyatnik-1885566018.html
В "Артеке" открыли памятник Саманте Смит
В "Артеке" открыли памятник Саманте Смит - РИА Новости, 21.07.2023
В "Артеке" открыли памятник Саманте Смит
Памятник послу мира – американской школьнице Саманте Смит открыт в "Артеке", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T17:34
2023-07-21T17:44
мэн (штат)
сша
россия
сергей кравцов
юрий андропов
артек
кпсс
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АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Памятник послу мира – американской школьнице Саманте Смит открыт в "Артеке", передает корреспондент РИА Новости. Памятник установлен в "Артеке", в лагере "Морской", на аллее памяти Саманты Смит, в оливковой роще. Монумент отлит из бронзы по эскизу студентов Южного федерального университета творческой мастерской скульптора академика Сергея Олешни. На открытии памятника присутствовали дети, отдыхающие в "Артеке" из России и других стран. В церемонии принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Ровно 40 лет назад Саманта Смит, которая уезжала из "Артека", сказала очень важные слова:" Будем жить". И начиная с этих слов мир стал меняться, и этот кризис, который был, разрешился. И я очень надеюсь, что опыт девочки, которая написала письмо Андропову, всегда будет в наших сердцах", - сказал Кравцов на церемонии "И сегодня, открывая памятник Саманте Смит, я хочу обратиться ко всем лидерам стран - европейских, Соединенных Штатов Америки - будем жить. Посетите "Артек", как сегодня посещают ребята из практически всех стран, убедитесь в том, какая здесь хорошая, дружеская атмосфера. Мы все будем делать для того, чтобы развивать наши международные связи, для того, чтобы вам, ребята, здесь было хорошо. Чтобы вы дружили, развивались. И когда вы вернетесь в свои страны, привезете частичку "Артека", частичку любви", - добавил он. Десятилетняя американская школьница из штата Мэн Саманта Смит получила всемирную известность в период холодной войны. Саманта Смит написала в ноябре 1982 года письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, беспокоясь о напряженности отношений между США и СССР и перспективой ядерной войны. В ответ летом 1983 года Саманту пригласили в гости в Советский Союз. Саманта Смит побывала в Москве, Ленинграде и лагере "Артек". 25 августа 1985 года Саманта Смит и ее отец Артур Смит погибли в авиакатастрофе в аэропорту Берн-Льюисон (штат Мэн).
мэн (штат)
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мэн (штат), сша, россия, сергей кравцов, юрий андропов, артек, кпсс
Мэн (штат), США, Россия, Сергей Кравцов, Юрий Андропов, Артек, КПСС
В "Артеке" открыли памятник Саманте Смит

В "Артеке" открыли памятник послу мира 80-х годов американской школьнице Саманте Смит

© РИАНовостиПамятник послу мира американской школьнице Саманте Смит в "Артеке"
Памятник послу мира американской школьнице Саманте Смит в Артеке
© РИАНовости
Памятник послу мира американской школьнице Саманте Смит в "Артеке"
Читать ria.ru в
АРТЕК (Крым), 21 июл - РИА Новости. Памятник послу мира – американской школьнице Саманте Смит открыт в "Артеке", передает корреспондент РИА Новости.
Памятник установлен в "Артеке", в лагере "Морской", на аллее памяти Саманты Смит, в оливковой роще. Монумент отлит из бронзы по эскизу студентов Южного федерального университета творческой мастерской скульптора академика Сергея Олешни. На открытии памятника присутствовали дети, отдыхающие в "Артеке" из России и других стран. В церемонии принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Ровно 40 лет назад Саманта Смит, которая уезжала из "Артека", сказала очень важные слова:" Будем жить". И начиная с этих слов мир стал меняться, и этот кризис, который был, разрешился. И я очень надеюсь, что опыт девочки, которая написала письмо Андропову, всегда будет в наших сердцах", - сказал Кравцов на церемонии
«
"И сегодня, открывая памятник Саманте Смит, я хочу обратиться ко всем лидерам стран - европейских, Соединенных Штатов Америки - будем жить. Посетите "Артек", как сегодня посещают ребята из практически всех стран, убедитесь в том, какая здесь хорошая, дружеская атмосфера. Мы все будем делать для того, чтобы развивать наши международные связи, для того, чтобы вам, ребята, здесь было хорошо. Чтобы вы дружили, развивались. И когда вы вернетесь в свои страны, привезете частичку "Артека", частичку любви", - добавил он.
© РИАНовостиПамятник послу мира – американской школьнице Саманте Смит - открыли в "Артеке"
Памятник послу мира – американской школьнице Саманте Смит - открыли в Артеке
© РИАНовости
Памятник послу мира – американской школьнице Саманте Смит - открыли в "Артеке"
Десятилетняя американская школьница из штата Мэн Саманта Смит получила всемирную известность в период холодной войны. Саманта Смит написала в ноябре 1982 года письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, беспокоясь о напряженности отношений между США и СССР и перспективой ядерной войны. В ответ летом 1983 года Саманту пригласили в гости в Советский Союз. Саманта Смит побывала в Москве, Ленинграде и лагере "Артек". 25 августа 1985 года Саманта Смит и ее отец Артур Смит погибли в авиакатастрофе в аэропорту Берн-Льюисон (штат Мэн).
 
Мэн (штат)СШАРоссияСергей КравцовЮрий АндроповАртекКПСС
 
 
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