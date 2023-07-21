https://ria.ru/20230721/minoborony-1885505903.html

Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова

Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 21.07.2023

Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 26 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая самолеты и РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:21

2023-07-21T14:21

2023-07-21T14:44

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ПЕКИН, 21 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 26 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая самолеты и беспилотные летательные аппараты, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства."К 06.00 (01.00 мск) 21 июля вокруг Тайваня были зафиксированы 26 воздушных судов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Отмечается, что 13 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая четыре истребителя SU-30, пять истребителей J-16 и два истребителя J-10, беспилотник BZK-005, противолодочный вертолёт Z-9.Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230718/rakety-1884869504.html

https://ria.ru/20230719/otnosheniya-1885171914.html

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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, twitter