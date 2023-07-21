Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова
Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов и семь кораблей армии КНР вблизи острова
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 21 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 26 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая самолеты и беспилотные летательные аппараты, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
"К 06.00 (01.00 мск) 21 июля вокруг Тайваня были зафиксированы 26 воздушных судов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Отмечается, что 13 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая четыре истребителя SU-30, пять истребителей J-16 и два истребителя J-10, беспилотник BZK-005, противолодочный вертолёт Z-9.
Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.