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Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 21.07.2023
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14:21 21.07.2023 (обновлено: 14:44 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/minoborony-1885505903.html
Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова
Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 21.07.2023
Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова
Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 26 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая самолеты и РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:21
2023-07-21T14:44
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
twitter
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ПЕКИН, 21 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 26 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая самолеты и беспилотные летательные аппараты, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства."К 06.00 (01.00 мск) 21 июля вокруг Тайваня были зафиксированы 26 воздушных судов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.Отмечается, что 13 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая четыре истребителя SU-30, пять истребителей J-16 и два истребителя J-10, беспилотник BZK-005, противолодочный вертолёт Z-9.Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230718/rakety-1884869504.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, twitter
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, Twitter
Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова

Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов и семь кораблей армии КНР вблизи острова

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 26 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая самолеты и беспилотные летательные аппараты, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
"К 06.00 (01.00 мск) 21 июля вокруг Тайваня были зафиксированы 26 воздушных судов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
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Отмечается, что 13 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая четыре истребителя SU-30, пять истребителей J-16 и два истребителя J-10, беспилотник BZK-005, противолодочный вертолёт Z-9.
Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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