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В МИД России рассказали о работе над контактами на высшем уровне с Турцией - РИА Новости, 21.07.2023
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16:39 21.07.2023 (обновлено: 17:51 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/mid-1885550935.html
В МИД России рассказали о работе над контактами на высшем уровне с Турцией
В МИД России рассказали о работе над контактами на высшем уровне с Турцией - РИА Новости, 21.07.2023
В МИД России рассказали о работе над контактами на высшем уровне с Турцией
Москва прорабатывает контакты на высшем уровне с Анкарой, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:39
2023-07-21T17:51
россия
турция
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
сергей вершинин
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва прорабатывает контакты на высшем уровне с Анкарой, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин."Что касается разговоров и контактов на высшем уровне, они постоянно прорабатываются. Естественно, будут", - сказал он в ходе брифинга.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время по "зерновой сделке".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства.Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
https://radiosputnik.ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885551232.html
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россия, турция, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, сергей вершинин, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон
Россия, Турция, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Сергей Вершинин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН
В МИД России рассказали о работе над контактами на высшем уровне с Турцией

МИД России: Москва постоянно прорабатывает разговоры и контакты на высшем уровне с Анкарой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва прорабатывает контакты на высшем уровне с Анкарой, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«
"Что касается разговоров и контактов на высшем уровне, они постоянно прорабатываются. Естественно, будут", - сказал он в ходе брифинга.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
МИД РФ прокомментировал новые правила судоходства в Черном море
16:36
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время по "зерновой сделке".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства.
Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
Рабочий во время погрузки зерна - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В МИД России исключили сопровождение украинских судов турецкими
16:46
 
РоссияТурцияПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаСергей ВершининРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинООН
 
 
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