В МИД России рассказали о работе над контактами на высшем уровне с Турцией
МИД России: Москва постоянно прорабатывает разговоры и контакты на высшем уровне с Анкарой
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва прорабатывает контакты на высшем уровне с Анкарой, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
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"Что касается разговоров и контактов на высшем уровне, они постоянно прорабатываются. Естественно, будут", - сказал он в ходе брифинга.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время по "зерновой сделке".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства.
Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.