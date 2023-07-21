https://ria.ru/20230721/mid-1885550935.html

В МИД России рассказали о работе над контактами на высшем уровне с Турцией

В МИД России рассказали о работе над контактами на высшем уровне с Турцией - РИА Новости, 21.07.2023

В МИД России рассказали о работе над контактами на высшем уровне с Турцией

Москва прорабатывает контакты на высшем уровне с Анкарой, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:39

2023-07-21T16:39

2023-07-21T17:51

россия

турция

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

сергей вершинин

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва прорабатывает контакты на высшем уровне с Анкарой, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин."Что касается разговоров и контактов на высшем уровне, они постоянно прорабатываются. Естественно, будут", - сказал он в ходе брифинга.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время по "зерновой сделке".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства.Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.

https://radiosputnik.ria.ru/20230721/sudokhodstvo-1885551232.html

https://ria.ru/20230721/suda-1885552386.html

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турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, турция, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, сергей вершинин, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон