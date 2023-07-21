https://ria.ru/20230721/medoborudovanie-1885514198.html

Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым

Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым - РИА Новости, 21.07.2023

Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым

Все аналоговое медицинское оборудование Подмосковья в 2024 году заменят цифровым, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:43

2023-07-21T14:43

2023-07-21T14:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746913278_0:124:2000:1250_1920x0_80_0_0_bfc2dfad1a6afcf215c122e55de7aa90.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Все аналоговое медицинское оборудование Подмосковья в 2024 году заменят цифровым, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы заметно обновляем медицинское оборудование... Поэтому в 2024 году мы окончательно попрощаемся с аналоговым оборудованием, которое безнадежно устарело. Это была весьма масштабная программа, которую мы реализовывали порядка четырех лет и благополучно ее завершаем. Современное оборудование - это другое качество исследования, более точная постановка диагноза, а значит, более высокий коэффициент и качество протокола лечения", - отметил Воробьев в ходе прямого эфира. По словам губернатора, зарубежные санкции оказывают влияние на региональную сферу медицины, однако это никак не влияет на качество оказываемой пациентам помощи. "Что касается санкций... всё это усложняет процесс, но все ключевые поставщики и в стационары, и в поликлиники оборудование поставляют. Что очень важно, большая часть оборудования отечественная, и она соответствует необходимым стандартам", - подчеркнул губернатор. В Подмосковных поликлиниках используется как отечественное оборудование, так и зарубежное - в основном это аппараты КТ и МРТ.

https://ria.ru/20230718/medservisy-1884820595.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев