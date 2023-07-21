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Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым - РИА Новости, 21.07.2023
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Новости Подмосковья
 
14:43 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/medoborudovanie-1885514198.html
Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым
Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым - РИА Новости, 21.07.2023
Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым
Все аналоговое медицинское оборудование Подмосковья в 2024 году заменят цифровым, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:43
2023-07-21T14:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Все аналоговое медицинское оборудование Подмосковья в 2024 году заменят цифровым, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы заметно обновляем медицинское оборудование... Поэтому в 2024 году мы окончательно попрощаемся с аналоговым оборудованием, которое безнадежно устарело. Это была весьма масштабная программа, которую мы реализовывали порядка четырех лет и благополучно ее завершаем. Современное оборудование - это другое качество исследования, более точная постановка диагноза, а значит, более высокий коэффициент и качество протокола лечения", - отметил Воробьев в ходе прямого эфира. По словам губернатора, зарубежные санкции оказывают влияние на региональную сферу медицины, однако это никак не влияет на качество оказываемой пациентам помощи. "Что касается санкций... всё это усложняет процесс, но все ключевые поставщики и в стационары, и в поликлиники оборудование поставляют. Что очень важно, большая часть оборудования отечественная, и она соответствует необходимым стандартам", - подчеркнул губернатор. В Подмосковных поликлиниках используется как отечественное оборудование, так и зарубежное - в основном это аппараты КТ и МРТ.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМагнитно-резонансный томограф в медицинском центре
Магнитно-резонансный томограф в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Все аналоговое медицинское оборудование Подмосковья в 2024 году заменят цифровым, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы заметно обновляем медицинское оборудование... Поэтому в 2024 году мы окончательно попрощаемся с аналоговым оборудованием, которое безнадежно устарело. Это была весьма масштабная программа, которую мы реализовывали порядка четырех лет и благополучно ее завершаем. Современное оборудование - это другое качество исследования, более точная постановка диагноза, а значит, более высокий коэффициент и качество протокола лечения", - отметил Воробьев в ходе прямого эфира.
По словам губернатора, зарубежные санкции оказывают влияние на региональную сферу медицины, однако это никак не влияет на качество оказываемой пациентам помощи.
"Что касается санкций... всё это усложняет процесс, но все ключевые поставщики и в стационары, и в поликлиники оборудование поставляют. Что очень важно, большая часть оборудования отечественная, и она соответствует необходимым стандартам", - подчеркнул губернатор.
В Подмосковных поликлиниках используется как отечественное оборудование, так и зарубежное - в основном это аппараты КТ и МРТ.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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