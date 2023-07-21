https://ria.ru/20230721/medoborudovanie-1885514198.html
Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым
Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым - РИА Новости, 21.07.2023
Воробьев: в Подмосковье все аналоговое медоборудование заменят цифровым
Все аналоговое медицинское оборудование Подмосковья в 2024 году заменят цифровым, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:43
2023-07-21T14:43
2023-07-21T14:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Все аналоговое медицинское оборудование Подмосковья в 2024 году заменят цифровым, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы заметно обновляем медицинское оборудование... Поэтому в 2024 году мы окончательно попрощаемся с аналоговым оборудованием, которое безнадежно устарело. Это была весьма масштабная программа, которую мы реализовывали порядка четырех лет и благополучно ее завершаем. Современное оборудование - это другое качество исследования, более точная постановка диагноза, а значит, более высокий коэффициент и качество протокола лечения", - отметил Воробьев в ходе прямого эфира. По словам губернатора, зарубежные санкции оказывают влияние на региональную сферу медицины, однако это никак не влияет на качество оказываемой пациентам помощи. "Что касается санкций... всё это усложняет процесс, но все ключевые поставщики и в стационары, и в поликлиники оборудование поставляют. Что очень важно, большая часть оборудования отечественная, и она соответствует необходимым стандартам", - подчеркнул губернатор. В Подмосковных поликлиниках используется как отечественное оборудование, так и зарубежное - в основном это аппараты КТ и МРТ.
https://ria.ru/20230718/medservisy-1884820595.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Все аналоговое медицинское оборудование Подмосковья в 2024 году заменят цифровым, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы заметно обновляем медицинское оборудование... Поэтому в 2024 году мы окончательно попрощаемся с аналоговым оборудованием, которое безнадежно устарело. Это была весьма масштабная программа, которую мы реализовывали порядка четырех лет и благополучно ее завершаем. Современное оборудование - это другое качество исследования, более точная постановка диагноза, а значит, более высокий коэффициент и качество протокола лечения", - отметил Воробьев
в ходе прямого эфира.
По словам губернатора, зарубежные санкции оказывают влияние на региональную сферу медицины, однако это никак не влияет на качество оказываемой пациентам помощи.
"Что касается санкций... всё это усложняет процесс, но все ключевые поставщики и в стационары, и в поликлиники оборудование поставляют. Что очень важно, большая часть оборудования отечественная, и она соответствует необходимым стандартам", - подчеркнул губернатор.
В Подмосковных поликлиниках используется как отечественное оборудование, так и зарубежное - в основном это аппараты КТ и МРТ.
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