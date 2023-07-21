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"Они застряли". На Западе перестали верить в ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885457674.html
"Они застряли". На Западе перестали верить в ВСУ
"Они застряли". На Западе перестали верить в ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
"Они застряли". На Западе перестали верить в ВСУ
контрнаступление протекает крайне вяло, а возможность положительного для страны исхода почти упущена, сообщает CNBC. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:06
2023-07-21T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинское контрнаступление протекает крайне вяло, а возможность положительного для страны исхода почти упущена, сообщает CNBC.“Контрнаступление должно было состоять из двух фаз. Задача первой – выявить слабые стороны России, а второй – непосредственное мощное продвижение вперед. Они застряли на первом этапе, который затянулся дольше, чем они планировали”, – прокомментировал ситуацию военный эксперт и бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк.Аналитик также отметил, что если первый этап продлится еще дольше, то у Украины совсем не останется времени до наступления плохих погодных условий.Другие военные эксперты отмечают, что Россия основательно укрепила свои позиции посредством противотанковых заграждений, минных полей, окопов, артиллерии, вертолетов и дронов. Все это создает непреодолимые препятствия для Украины.Масштаб трудностей, с которыми сталкивается ВСУ, стал понятен, когда успех небольшого продвижения на южном фронте стал исчезать.“Украинцы заявляют, что они продвинулись вперед на 500 метров. На самом деле мы наблюдаем ожесточенную борьбу на подконтрольной Украине территории”, – заявил военный специалист Конрад Музыка.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html
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в мире, украина, россия, киев, энтони блинкен, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
"Они застряли". На Западе перестали верить в ВСУ

CNBC: Украина почти упустила возможности для успехов в контрнаступлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном с подвесом для сброса боеприпаса
Военнослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном с подвесом для сброса боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий Центрального Военно округа (ЦВО) с дроном с подвесом для сброса боеприпаса. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинское контрнаступление протекает крайне вяло, а возможность положительного для страны исхода почти упущена, сообщает CNBC.
“Контрнаступление должно было состоять из двух фаз. Задача первой – выявить слабые стороны России, а второй – непосредственное мощное продвижение вперед. Они застряли на первом этапе, который затянулся дольше, чем они планировали”, – прокомментировал ситуацию военный эксперт и бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк.
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Аналитик также отметил, что если первый этап продлится еще дольше, то у Украины совсем не останется времени до наступления плохих погодных условий.
Другие военные эксперты отмечают, что Россия основательно укрепила свои позиции посредством противотанковых заграждений, минных полей, окопов, артиллерии, вертолетов и дронов. Все это создает непреодолимые препятствия для Украины.
Масштаб трудностей, с которыми сталкивается ВСУ, стал понятен, когда успех небольшого продвижения на южном фронте стал исчезать.
“Украинцы заявляют, что они продвинулись вперед на 500 метров. На самом деле мы наблюдаем ожесточенную борьбу на подконтрольной Украине территории”, – заявил военный специалист Конрад Музыка.
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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