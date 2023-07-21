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Катера Черноморского флота на учениях уничтожили корабль крылатыми ракетами
Катера Черноморского флота на учениях уничтожили корабль крылатыми ракетами - РИА Новости, 21.07.2023
Катера Черноморского флота на учениях уничтожили корабль крылатыми ракетами
Экипажи ракетных катеров Черноморского флота выполнили стрельбы крылатыми противокорабельными ракетами по надводным целям в ходе учений, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T05:18
2023-07-21T05:18
2023-07-21T11:37
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безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экипажи ракетных катеров Черноморского флота выполнили стрельбы крылатыми противокорабельными ракетами по надводным целям в ходе учений, сообщили журналистам в Минобороны России. "В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении. В МО РФ уточнили, что в ходе совместных учений корабли и авиация флота отработали действия по изоляции временно закрытого для судоходства района, а также потренировались проводить задержание судна-нарушителя. Как рассказал командир второй боевой части катера "Ивановец", ударная группа состояла из двух таких кораблей. Отмечается, что данные телеметрии и видеоконтроль с беспилотных летательных аппаратов подтвердили, что боевое упражнение было выполнено успешно, судно-мишень в результате нанесения ракетного удара было уничтожено.
https://ria.ru/20230714/drony-1884108087.html
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россия, безопасность
Катера Черноморского флота на учениях уничтожили корабль крылатыми ракетами
Минобороны России провело учения по изоляции закрытого для судов района Черного моря
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экипажи ракетных катеров Черноморского флота выполнили стрельбы крылатыми противокорабельными ракетами по надводным целям в ходе учений, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.
В МО РФ уточнили, что в ходе совместных учений корабли и авиация флота отработали действия по изоляции временно закрытого для судоходства района, а также потренировались проводить задержание судна-нарушителя.
Как рассказал командир второй боевой части катера "Ивановец", ударная группа состояла из двух таких кораблей.
Отмечается, что данные телеметрии и видеоконтроль с беспилотных летательных аппаратов подтвердили, что боевое упражнение было выполнено успешно, судно-мишень в результате нанесения ракетного удара было уничтожено.
На базе Черноморского флота активно готовят операторов дронов-камикадзе