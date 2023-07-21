https://ria.ru/20230721/gospitalizatsiya-1885462700.html

Медики вывезли двух человек из мест скопления машин на крымском направлении

Медики вывезли двух человек из мест скопления машин на крымском направлении - РИА Новости, 21.07.2023

Медики вывезли двух человек из мест скопления машин на крымском направлении

Медики госпитализировали еще одного взрослого и одного ребенка из мест скопления автомобилей по пути следования из Краснодарского края в Крым и обратно,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:28

2023-07-21T12:28

2023-07-21T12:28

россия

краснодарский край

керчь

чп на крымском мосту

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Медики госпитализировали еще одного взрослого и одного ребенка из мест скопления автомобилей по пути следования из Краснодарского края в Крым и обратно, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Дежурство бригад скорой медицинской помощи организовано в пунктах пропуска близ Керчи и Тамани и у паромной переправы. Ранее Минздрав РФ сообщал, что с 17.00 17 июля по 8.00 20 июля за медицинской помощью обратился 61 человек, среди них 8 детей, одному взрослому потребовалась госпитализация, остальным помощь оказана амбулаторно. По данным на 8.00 21 июля, количество обратившихся за медицинской помощью выросло до 80 человек, среди них 10 детей. "В состоянии средней степени тяжести госпитализированы 2 взрослых и 1 ребёнок, остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не потребовалась", - говорится в сообщении ведомства. В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.

https://ria.ru/20230721/gruzoviki-1885461108.html

россия

краснодарский край

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, краснодарский край, керчь, чп на крымском мосту, происшествия