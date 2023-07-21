https://ria.ru/20230721/gospitalizatsiya-1885462700.html
Медики вывезли двух человек из мест скопления машин на крымском направлении
Медики вывезли двух человек из мест скопления машин на крымском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
Медики вывезли двух человек из мест скопления машин на крымском направлении
Медики госпитализировали еще одного взрослого и одного ребенка из мест скопления автомобилей по пути следования из Краснодарского края в Крым и обратно,... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:28
2023-07-21T12:28
2023-07-21T12:28
россия
краснодарский край
керчь
чп на крымском мосту
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Медики госпитализировали еще одного взрослого и одного ребенка из мест скопления автомобилей по пути следования из Краснодарского края в Крым и обратно, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Дежурство бригад скорой медицинской помощи организовано в пунктах пропуска близ Керчи и Тамани и у паромной переправы. Ранее Минздрав РФ сообщал, что с 17.00 17 июля по 8.00 20 июля за медицинской помощью обратился 61 человек, среди них 8 детей, одному взрослому потребовалась госпитализация, остальным помощь оказана амбулаторно. По данным на 8.00 21 июля, количество обратившихся за медицинской помощью выросло до 80 человек, среди них 10 детей. "В состоянии средней степени тяжести госпитализированы 2 взрослых и 1 ребёнок, остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не потребовалась", - говорится в сообщении ведомства. В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.
https://ria.ru/20230721/gruzoviki-1885461108.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, керчь, чп на крымском мосту, происшествия
Россия, Краснодарский край, Керчь, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
Медики вывезли двух человек из мест скопления машин на крымском направлении
Из мест скопления машин на крымском направлении госпитализировали взрослого и ребенка
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Медики госпитализировали еще одного взрослого и одного ребенка из мест скопления автомобилей по пути следования из Краснодарского края в Крым и обратно, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Дежурство бригад скорой медицинской помощи организовано в пунктах пропуска близ Керчи
и Тамани
и у паромной переправы. Ранее Минздрав РФ сообщал, что с 17.00 17 июля по 8.00 20 июля за медицинской помощью обратился 61 человек, среди них 8 детей, одному взрослому потребовалась госпитализация, остальным помощь оказана амбулаторно.
По данным на 8.00 21 июля, количество обратившихся за медицинской помощью выросло до 80 человек, среди них 10 детей.
"В состоянии средней степени тяжести госпитализированы 2 взрослых и 1 ребёнок, остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не потребовалась", - говорится в сообщении ведомства.
В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.
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