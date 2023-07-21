https://ria.ru/20230721/frantsiya-1885471722.html
СМИ: инфляция нивелирует большую часть выросших военных расходов Франции
СМИ: инфляция нивелирует большую часть выросших военных расходов Франции - РИА Новости, 21.07.2023
СМИ: инфляция нивелирует большую часть выросших военных расходов Франции
Военные расходы Франции в реальности вырастут не на 118, а лишь на 33 миллиарда евро из-за инфляции, пишет газета Point. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:47
2023-07-21T12:47
2023-07-21T12:47
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Военные расходы Франции в реальности вырастут не на 118, а лишь на 33 миллиарда евро из-за инфляции, пишет газета Point. Парламент Франции 13 июля окончательно принял законопроект "о военном программировании", предполагающий рекордное увеличение бюджета военного ведомства до 413 миллиардов евро в 2024-2030 годах против 295 миллиардов в 2019-2025 годах. "Запланированные законопроектом… расходы в размере 413 миллиардов евро в пересчете на сегодняшний курс евро будут значительно нивелированы инфляцией. С учетом нее увеличение расходов составит 33 миллиарда евро", - пишет газета. Авторы статьи также отмечают, что в новом плане власти Франции не уделили должного внимания развитию обычных, неядерных вооружений, сделав акцент исключительно на укрепление сил ядерного сдерживания. Игнорирование развития обычных вооружений лишает Европу стратегического и промышленного суверенитета по отношению к НАТО, подчеркивает Point. Пренебрегая обычными вооружениями, Франция продолжает придерживаться устаревшей логики времен холодной войны и закрывает глаза на необходимость быть готовыми к конфликтам высокой интенсивности, как на Украине, заключает газета. Ранее в минобороны Франции назвали новый военный бюджет страны беспрецедентным.
https://ria.ru/20230720/lovushka-1885138806.html
https://ria.ru/20230702/evropa-1881394541.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, нато
СМИ: инфляция нивелирует большую часть выросших военных расходов Франции
Point: военные расходы Франции вырастут не на 118, а на 33 миллиарда евро из-за инфляции
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Военные расходы Франции в реальности вырастут не на 118, а лишь на 33 миллиарда евро из-за инфляции, пишет газета Point
.
Парламент Франции 13 июля окончательно принял законопроект "о военном программировании", предполагающий рекордное увеличение бюджета военного ведомства до 413 миллиардов евро в 2024-2030 годах против 295 миллиардов в 2019-2025 годах.
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"Запланированные законопроектом… расходы в размере 413 миллиардов евро в пересчете на сегодняшний курс евро будут значительно нивелированы инфляцией. С учетом нее увеличение расходов составит 33 миллиарда евро", - пишет газета. Авторы статьи также отмечают, что в новом плане власти Франции не уделили должного внимания развитию обычных, неядерных вооружений, сделав акцент исключительно на укрепление сил ядерного сдерживания.
Игнорирование развития обычных вооружений лишает Европу
стратегического и промышленного суверенитета по отношению к НАТО
, подчеркивает Point. Пренебрегая обычными вооружениями, Франция продолжает придерживаться устаревшей логики времен холодной войны и закрывает глаза на необходимость быть готовыми к конфликтам высокой интенсивности, как на Украине
, заключает газета.
Ранее в минобороны Франции назвали новый военный бюджет страны беспрецедентным.
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