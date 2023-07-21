https://ria.ru/20230721/frantsiya-1885471722.html

СМИ: инфляция нивелирует большую часть выросших военных расходов Франции

СМИ: инфляция нивелирует большую часть выросших военных расходов Франции - РИА Новости, 21.07.2023

СМИ: инфляция нивелирует большую часть выросших военных расходов Франции

Военные расходы Франции в реальности вырастут не на 118, а лишь на 33 миллиарда евро из-за инфляции, пишет газета Point. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:47

2023-07-21T12:47

2023-07-21T12:47

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Военные расходы Франции в реальности вырастут не на 118, а лишь на 33 миллиарда евро из-за инфляции, пишет газета Point. Парламент Франции 13 июля окончательно принял законопроект "о военном программировании", предполагающий рекордное увеличение бюджета военного ведомства до 413 миллиардов евро в 2024-2030 годах против 295 миллиардов в 2019-2025 годах. "Запланированные законопроектом… расходы в размере 413 миллиардов евро в пересчете на сегодняшний курс евро будут значительно нивелированы инфляцией. С учетом нее увеличение расходов составит 33 миллиарда евро", - пишет газета. Авторы статьи также отмечают, что в новом плане власти Франции не уделили должного внимания развитию обычных, неядерных вооружений, сделав акцент исключительно на укрепление сил ядерного сдерживания. Игнорирование развития обычных вооружений лишает Европу стратегического и промышленного суверенитета по отношению к НАТО, подчеркивает Point. Пренебрегая обычными вооружениями, Франция продолжает придерживаться устаревшей логики времен холодной войны и закрывает глаза на необходимость быть готовыми к конфликтам высокой интенсивности, как на Украине, заключает газета. Ранее в минобороны Франции назвали новый военный бюджет страны беспрецедентным.

https://ria.ru/20230720/lovushka-1885138806.html

https://ria.ru/20230702/evropa-1881394541.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, нато