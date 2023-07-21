https://ria.ru/20230721/elektroenergiya-1885586332.html
Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию
Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию - РИА Новости, 21.07.2023
Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию
Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в пятницу в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:02
2023-07-21T19:02
2023-07-21T19:05
экономика
словакия
укрэнерго
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6341562fa33b11c1d70dbc1f9899d8b8.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в пятницу в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию. Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина-Словакия стартует сегодня, 21 июля, 2023 года", - говорится в в телеграм-канале компании. На аукционе будут "выставлены" 200 МВт, которые должны быть доставлены 23 июля, с 9.00 до 14.00. В компании подчеркнули, что украинская электроэнергия будет экспортироваться только в те часы, когда в энергосистеме страны будет избыток произведенной электроэнергии.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882435527.html
словакия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308611_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e21c2185534f996a525b60011e15832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, словакия, укрэнерго, украина
Экономика, Словакия, Укрэнерго, Украина
Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию
Укрэнерго сообщило, что Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили
в пятницу в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию. Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина-Словакия стартует сегодня, 21 июля, 2023 года", - говорится в в телеграм-канале компании.
На аукционе будут "выставлены" 200 МВт, которые должны быть доставлены 23 июля, с 9.00 до 14.00. В компании подчеркнули, что украинская электроэнергия будет экспортироваться только в те часы, когда в энергосистеме страны будет избыток произведенной электроэнергии.
"Укрэнерго" призвало украинцев экономить свет в вечернее время