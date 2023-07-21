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Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию - РИА Новости, 21.07.2023
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19:02 21.07.2023 (обновлено: 19:05 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/elektroenergiya-1885586332.html
Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию
Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию - РИА Новости, 21.07.2023
Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию
Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в пятницу в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:02
2023-07-21T19:05
экономика
словакия
укрэнерго
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в пятницу в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию. Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина-Словакия стартует сегодня, 21 июля, 2023 года", - говорится в в телеграм-канале компании. На аукционе будут "выставлены" 200 МВт, которые должны быть доставлены 23 июля, с 9.00 до 14.00. В компании подчеркнули, что украинская электроэнергия будет экспортироваться только в те часы, когда в энергосистеме страны будет избыток произведенной электроэнергии.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882435527.html
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экономика, словакия, укрэнерго, украина
Экономика, Словакия, Укрэнерго, Украина
Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию

Укрэнерго сообщило, что Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию

© iStock.com / AlleksanderГород Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© iStock.com / Alleksander
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в пятницу в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию. Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина-Словакия стартует сегодня, 21 июля, 2023 года", - говорится в в телеграм-канале компании.
На аукционе будут "выставлены" 200 МВт, которые должны быть доставлены 23 июля, с 9.00 до 14.00. В компании подчеркнули, что украинская электроэнергия будет экспортироваться только в те часы, когда в энергосистеме страны будет избыток произведенной электроэнергии.
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