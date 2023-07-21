https://ria.ru/20230721/elektroenergiya-1885586332.html

Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию

Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию - РИА Новости, 21.07.2023

Украина возобновит экспорт электроэнергии в Словакию

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в пятницу в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:02

2023-07-21T19:02

2023-07-21T19:05

экономика

словакия

укрэнерго

украина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию, сообщили в пятницу в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию. Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина-Словакия стартует сегодня, 21 июля, 2023 года", - говорится в в телеграм-канале компании. На аукционе будут "выставлены" 200 МВт, которые должны быть доставлены 23 июля, с 9.00 до 14.00. В компании подчеркнули, что украинская электроэнергия будет экспортироваться только в те часы, когда в энергосистеме страны будет избыток произведенной электроэнергии.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882435527.html

словакия

украина

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экономика, словакия, укрэнерго, украина