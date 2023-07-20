https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885309315.html

Венгрия выступила против выделения 20 миллиардов евро Украине

Венгрия выступила против выделения 20 миллиардов евро Украине - РИА Новости, 20.07.2023

Венгрия выступила против выделения 20 миллиардов евро Украине

Венгрия не готова обсуждать никакое выделение денег ЕС на вооружение Украины, пока банк ОТР в списке "спонсоров войны", это касается и нового предложения главы... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:02

2023-07-20T16:02

2023-07-20T16:07

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БУДАПЕШТ, 20 июл - РИА Новости. Венгрия не готова обсуждать никакое выделение денег ЕС на вооружение Украины, пока банк ОТР в списке "спонсоров войны", это касается и нового предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля выделить Киеву 20 миллиардов евро в последующие четыре года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня появилось предложение со стороны Верховного представителя (ЕС по внешней политике Борреля), чтобы Евросоюз взял на себя обязательства по финансированию поставок вооружения Украине на сумму 20 миллиардов евро в течение следующих четырех лет", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в Facebook*. Глава венгерского МИД назвал "шокирующим" то, что Евросоюз не задумывается о мирном урегулировании на Украине не только в краткосрочной перспективе, но и в течение нескольких лет. "Это означало бы, что Венгрии надо выплатить 200 миллионов евро в то время, как Украина держит в списке "международных спонсоров войны" крупнейший венгерский банк, где открыты счета у трех миллионов венгров... Я искренне надеюсь, что все понимают существующее противоречие. Я подчеркнул на совете глав МИД, что до тех пор пока Украина сохраняет венгерский банк в списке "международных спонсоров войны", мы не готовы в финансовых вопросах делать шаги вперед и вести переговоры относительно поставок вооружения", - отметил Сийярто. Он напомнил, что это касается и ранее заблокированного Венгрией транша в 500 миллионов евро Украине из "Европейского фонда мира". Всего, по его словам, из фонда за семь раз Киеву уже было направлено 5,6 миллиардов евро. Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230715/pomosch-1884378313.html

https://ria.ru/20230718/ekonomika-1884908742.html

https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883580350.html

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в мире, украина, петер сийярто, евросоюз, нато, facebook, сергей лавров, россия, жозеп боррель, венгрия