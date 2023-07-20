"Акцент сместился". На Западе объявили о новой стратегии вооружения Украины
Politico: акцент Запада по вооружению Украины сместился от передачи техники к ее ремонту
Уничтоженная западная военная техника на Украине
Уничтоженная западная военная техника на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи военной техники к ее ремонту, написал обозреватель Politico Пол Маклири.
Как отметил журналист, Киев накопил "ошеломляющий и разнообразный арсенал техники", который нуждается в обслуживании.
«
"По словам высокопоставленного представителя Пентагона, акцент Запада по созданию украинской военной мощи значительно сместился в сторону ремонта и технического обслуживания этого оружия", — говорится в статье.
По словам Маклири, вопрос починки выведенной из строя техники на Украине становится крайне острым на фоне "тяжелого" контрнаступления ВСУ.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.