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"Акцент сместился". На Западе объявили о новой стратегии вооружения Украины - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:30 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885197678.html
"Акцент сместился". На Западе объявили о новой стратегии вооружения Украины
"Акцент сместился". На Западе объявили о новой стратегии вооружения Украины - РИА Новости, 20.07.2023
"Акцент сместился". На Западе объявили о новой стратегии вооружения Украины
Стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи военной техники к ее ремонту, написал обозреватель Politico Пол Маклири. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:30
2023-07-20T05:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
пентагон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи военной техники к ее ремонту, написал обозреватель Politico Пол Маклири.Как отметил журналист, Киев накопил "ошеломляющий и разнообразный арсенал техники", который нуждается в обслуживании."По словам высокопоставленного представителя Пентагона, акцент Запада по созданию украинской военной мощи значительно сместился в сторону ремонта и технического обслуживания этого оружия", — говорится в статье.По словам Маклири, вопрос починки выведенной из строя техники на Украине становится крайне острым на фоне "тяжелого" контрнаступления ВСУ.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.
https://ria.ru/20230613/tanki-1877889504.html
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в мире, украина, пентагон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Пентагон, Вооруженные силы Украины
"Акцент сместился". На Западе объявили о новой стратегии вооружения Украины

Politico: акцент Запада по вооружению Украины сместился от передачи техники к ее ремонту

Уничтоженная западная военная техника на Украине
Уничтоженная западная военная техника на Украине
Уничтоженная западная военная техника на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи военной техники к ее ремонту, написал обозреватель Politico Пол Маклири.
Как отметил журналист, Киев накопил "ошеломляющий и разнообразный арсенал техники", который нуждается в обслуживании.
«
"По словам высокопоставленного представителя Пентагона, акцент Запада по созданию украинской военной мощи значительно сместился в сторону ремонта и технического обслуживания этого оружия", — говорится в статье.
По словам Маклири, вопрос починки выведенной из строя техники на Украине становится крайне острым на фоне "тяжелого" контрнаступления ВСУ.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.
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