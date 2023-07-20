https://ria.ru/20230720/vooruzhenie-1885197678.html

"Акцент сместился". На Западе объявили о новой стратегии вооружения Украины

"Акцент сместился". На Западе объявили о новой стратегии вооружения Украины - РИА Новости, 20.07.2023

"Акцент сместился". На Западе объявили о новой стратегии вооружения Украины

Стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи военной техники к ее ремонту, написал обозреватель Politico Пол Маклири. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T05:30

2023-07-20T05:30

2023-07-20T05:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Стратегия Запада по вооружению Украины переходит от передачи военной техники к ее ремонту, написал обозреватель Politico Пол Маклири.Как отметил журналист, Киев накопил "ошеломляющий и разнообразный арсенал техники", который нуждается в обслуживании."По словам высокопоставленного представителя Пентагона, акцент Запада по созданию украинской военной мощи значительно сместился в сторону ремонта и технического обслуживания этого оружия", — говорится в статье.По словам Маклири, вопрос починки выведенной из строя техники на Украине становится крайне острым на фоне "тяжелого" контрнаступления ВСУ.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.

https://ria.ru/20230613/tanki-1877889504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, пентагон, вооруженные силы украины