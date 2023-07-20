https://ria.ru/20230720/veterinary-1885232588.html

Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым ветеринарам

Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым ветеринарам - РИА Новости, 20.07.2023

Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым ветеринарам

Глава Омской области Виталий Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым работникам ветеринарных служб, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:06

2023-07-20T11:06

2023-07-20T11:06

омская область

омская область

виталий хоценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879115350_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_682099c8b24a8f6bae19ef46f7a8c380.jpg

ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым работникам ветеринарных служб, рассказали в пресс-службе областного правительства. Меру поддержки утвердили на заседании правительства Омской области. Данная поддержка нужна для привлечения молодых специалистов в государственную ветеринарную службу региона, а также повышения престижа профессии ветврача. "Это очень важно. Нужно поддерживать тех, кто едет на село, других вариантов нет. 500 тысяч рублей выделяем молодым работникам с высшим образованием, 300 тысяч рублей – со средним профессиональным образованием. Будем стимулировать молодых специалистов", - сказал Виталий Хоценко. Новая мера поддержки будет действовать с 2024 года. Выплаты будут проводиться всем молодым специалистам в возрасте до 35 лет, работающим в бюджетных учреждениях ветеринарии. Исключение коснется только находящихся в городе Омске. В 2024 году на эти цели планируется выделить 3,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230713/voda-1883953833.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, виталий хоценко