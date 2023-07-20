https://ria.ru/20230720/veterinary-1885232588.html
Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым ветеринарам
Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым ветеринарам - РИА Новости, 20.07.2023
Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым ветеринарам
Глава Омской области Виталий Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым работникам ветеринарных служб, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:06
2023-07-20T11:06
2023-07-20T11:06
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым работникам ветеринарных служб, рассказали в пресс-службе областного правительства. Меру поддержки утвердили на заседании правительства Омской области. Данная поддержка нужна для привлечения молодых специалистов в государственную ветеринарную службу региона, а также повышения престижа профессии ветврача. "Это очень важно. Нужно поддерживать тех, кто едет на село, других вариантов нет. 500 тысяч рублей выделяем молодым работникам с высшим образованием, 300 тысяч рублей – со средним профессиональным образованием. Будем стимулировать молодых специалистов", - сказал Виталий Хоценко. Новая мера поддержки будет действовать с 2024 года. Выплаты будут проводиться всем молодым специалистам в возрасте до 35 лет, работающим в бюджетных учреждениях ветеринарии. Исключение коснется только находящихся в городе Омске. В 2024 году на эти цели планируется выделить 3,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230713/voda-1883953833.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым работникам ветеринарных служб, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Меру поддержки утвердили на заседании правительства Омской области. Данная поддержка нужна для привлечения молодых специалистов в государственную ветеринарную службу региона, а также повышения престижа профессии ветврача.
"Это очень важно. Нужно поддерживать тех, кто едет на село, других вариантов нет. 500 тысяч рублей выделяем молодым работникам с высшим образованием, 300 тысяч рублей – со средним профессиональным образованием. Будем стимулировать молодых специалистов", - сказал Виталий Хоценко.
Новая мера поддержки будет действовать с 2024 года. Выплаты будут проводиться всем молодым специалистам в возрасте до 35 лет, работающим в бюджетных учреждениях ветеринарии. Исключение коснется только находящихся в городе Омске
. В 2024 году на эти цели планируется выделить 3,2 миллиона рублей.
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