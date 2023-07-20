Рейтинг@Mail.ru
Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым ветеринарам - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
11:06 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/veterinary-1885232588.html
Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым ветеринарам
Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым ветеринарам - РИА Новости, 20.07.2023
Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым ветеринарам
Глава Омской области Виталий Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым работникам ветеринарных служб, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:06
2023-07-20T11:06
омская область
омская область
виталий хоценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879115350_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_682099c8b24a8f6bae19ef46f7a8c380.jpg
ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым работникам ветеринарных служб, рассказали в пресс-службе областного правительства. Меру поддержки утвердили на заседании правительства Омской области. Данная поддержка нужна для привлечения молодых специалистов в государственную ветеринарную службу региона, а также повышения престижа профессии ветврача. "Это очень важно. Нужно поддерживать тех, кто едет на село, других вариантов нет. 500 тысяч рублей выделяем молодым работникам с высшим образованием, 300 тысяч рублей – со средним профессиональным образованием. Будем стимулировать молодых специалистов", - сказал Виталий Хоценко. Новая мера поддержки будет действовать с 2024 года. Выплаты будут проводиться всем молодым специалистам в возрасте до 35 лет, работающим в бюджетных учреждениях ветеринарии. Исключение коснется только находящихся в городе Омске. В 2024 году на эти цели планируется выделить 3,2 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230713/voda-1883953833.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879115350_137:0:2676:1904_1920x0_80_0_0_01ef0a917615050df6937af6f540116c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко

Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым ветеринарам

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко распорядился выплачивать до 500 тысяч рублей молодым работникам ветеринарных служб, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Меру поддержки утвердили на заседании правительства Омской области. Данная поддержка нужна для привлечения молодых специалистов в государственную ветеринарную службу региона, а также повышения престижа профессии ветврача.
"Это очень важно. Нужно поддерживать тех, кто едет на село, других вариантов нет. 500 тысяч рублей выделяем молодым работникам с высшим образованием, 300 тысяч рублей – со средним профессиональным образованием. Будем стимулировать молодых специалистов", - сказал Виталий Хоценко.
Новая мера поддержки будет действовать с 2024 года. Выплаты будут проводиться всем молодым специалистам в возрасте до 35 лет, работающим в бюджетных учреждениях ветеринарии. Исключение коснется только находящихся в городе Омске. В 2024 году на эти цели планируется выделить 3,2 миллиона рублей.
Кран - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В Омской области 27 тысяч жителей обеспечат качественной водой
13 июля, 13:23
 
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала