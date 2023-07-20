https://ria.ru/20230720/turtsiya-1885324555.html

Турция в 2023 году может недосчитаться двух миллионов туристов из России

Турция в 2023 году может недосчитаться двух миллионов туристов из России - РИА Новости, 20.07.2023

Турция в 2023 году может недосчитаться двух миллионов туристов из России

Туристический поток из России в Турцию из-за роста цен на летние путевки на 47 процентов может остаться в 2023 году на уровне прошлого года и составить порядка... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:03

2023-07-20T17:03

2023-07-20T17:03

туризм

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Туристический поток из России в Турцию из-за роста цен на летние путевки на 47 процентов может остаться в 2023 году на уровне прошлого года и составить порядка пяти миллионов человек, тогда как ранее прогнозировали, что он вырастет до семи миллионов, заявил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Мы рассчитывали, что по сравнению с прошлым годом, когда в Турцию выехало 5,2 миллиона россиян, в этом году будет семь миллионов. Но, к сожалению, пока прогнозы не сбываются из-за изменения стоимости отдыха в Турции и курса нашей национальной валюты. Турция значительно подорожала. Рост стоимости летнего отдыха в Турции составил до 47 процентов. В этом году будут примерно прошлогодние показатели по турпотоку", – сказал Уманский. Он уточнил, что повышение стоимости туров на 47 процентов включает в себя рост цен в самой Турции на 30 процентов, плюс изменение курсов валют. Уманский сообщил, что в прошлом году средний чек на туры в Турцию составлял около 170 тысяч рублей, в этом году он равен 250 тысячам рублей.

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новости - туризм, турция, россия, российский союз туриндустрии (рст), куда можно лететь, туризм