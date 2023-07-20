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Турция в 2023 году может недосчитаться двух миллионов туристов из России - РИА Новости, 20.07.2023
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Туризм
 
17:03 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/turtsiya-1885324555.html
Турция в 2023 году может недосчитаться двух миллионов туристов из России
Турция в 2023 году может недосчитаться двух миллионов туристов из России - РИА Новости, 20.07.2023
Турция в 2023 году может недосчитаться двух миллионов туристов из России
Туристический поток из России в Турцию из-за роста цен на летние путевки на 47 процентов может остаться в 2023 году на уровне прошлого года и составить порядка... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:03
2023-07-20T17:03
туризм
новости - туризм
турция
россия
российский союз туриндустрии (рст)
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Туристический поток из России в Турцию из-за роста цен на летние путевки на 47 процентов может остаться в 2023 году на уровне прошлого года и составить порядка пяти миллионов человек, тогда как ранее прогнозировали, что он вырастет до семи миллионов, заявил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Мы рассчитывали, что по сравнению с прошлым годом, когда в Турцию выехало 5,2 миллиона россиян, в этом году будет семь миллионов. Но, к сожалению, пока прогнозы не сбываются из-за изменения стоимости отдыха в Турции и курса нашей национальной валюты. Турция значительно подорожала. Рост стоимости летнего отдыха в Турции составил до 47 процентов. В этом году будут примерно прошлогодние показатели по турпотоку", – сказал Уманский. Он уточнил, что повышение стоимости туров на 47 процентов включает в себя рост цен в самой Турции на 30 процентов, плюс изменение курсов валют. Уманский сообщил, что в прошлом году средний чек на туры в Турцию составлял около 170 тысяч рублей, в этом году он равен 250 тысячам рублей.
https://ria.ru/20230622/turtsiya-1879742055.html
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новости - туризм, турция, россия, российский союз туриндустрии (рст), куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), куда можно лететь, Туризм
Турция в 2023 году может недосчитаться двух миллионов туристов из России

РСТ: Турция в 2023 году может недосчитаться двух миллионов туристов из России из-за цен

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДевушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Туристический поток из России в Турцию из-за роста цен на летние путевки на 47 процентов может остаться в 2023 году на уровне прошлого года и составить порядка пяти миллионов человек, тогда как ранее прогнозировали, что он вырастет до семи миллионов, заявил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Мы рассчитывали, что по сравнению с прошлым годом, когда в Турцию выехало 5,2 миллиона россиян, в этом году будет семь миллионов. Но, к сожалению, пока прогнозы не сбываются из-за изменения стоимости отдыха в Турции и курса нашей национальной валюты. Турция значительно подорожала. Рост стоимости летнего отдыха в Турции составил до 47 процентов. В этом году будут примерно прошлогодние показатели по турпотоку", – сказал Уманский.
Он уточнил, что повышение стоимости туров на 47 процентов включает в себя рост цен в самой Турции на 30 процентов, плюс изменение курсов валют.
Уманский сообщил, что в прошлом году средний чек на туры в Турцию составлял около 170 тысяч рублей, в этом году он равен 250 тысячам рублей.
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