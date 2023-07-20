https://ria.ru/20230720/rheinmetall-1885261048.html
МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине
МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине - РИА Новости, 20.07.2023
МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине
В случае появления на Украине завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall это предприятие станет законной целью для российских военных, заявила официальный РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:57
2023-07-20T12:57
2023-07-20T14:26
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
мария захарова
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В случае появления на Украине завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall это предприятие станет законной целью для российских военных, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для Вооруженных сил России", — сказала она.О том, что на Украине в ближайшие три месяца может открыться предприятие по производству и ремонту танков, 10 июля заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.В марте он сообщал о планах открыть на Украине завод стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Для этого Rheinmetall основала совместное предприятие с украинской государственной компанией "Укроборонпром".Москва неоднократно заявляла, что военная помощь Украине со стороны Запада только затягивает противостояние. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что США и их союзники по НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Россия, Мария Захарова
МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине
Захарова: завод Rheinmetall станет законной целью на Украине, если он будет построен