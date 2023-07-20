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МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 20.07.2023 (обновлено: 14:26 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/rheinmetall-1885261048.html
МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине
МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине - РИА Новости, 20.07.2023
МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине
В случае появления на Украине завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall это предприятие станет законной целью для российских военных, заявила официальный РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:57
2023-07-20T14:26
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
мария захарова
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В случае появления на Украине завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall это предприятие станет законной целью для российских военных, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.&quot;Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для Вооруженных сил России&quot;, — сказала она.О том, что на Украине в ближайшие три месяца может открыться предприятие по производству и ремонту танков, 10 июля заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.В марте он сообщал о планах открыть на Украине завод стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Для этого Rheinmetall основала совместное предприятие с украинской государственной компанией "Укроборонпром".Москва неоднократно заявляла, что военная помощь Украине со стороны Запада только затягивает противостояние. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что США и их союзники по НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Россия, Мария Захарова
МИД предупредил о последствиях строительства завода Rheinmetall на Украине

Захарова: завод Rheinmetall станет законной целью на Украине, если он будет построен

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В случае появления на Украине завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall это предприятие станет законной целью для российских военных, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«

"Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для Вооруженных сил России", — сказала она.

О том, что на Украине в ближайшие три месяца может открыться предприятие по производству и ремонту танков, 10 июля заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.
В марте он сообщал о планах открыть на Украине завод стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Для этого Rheinmetall основала совместное предприятие с украинской государственной компанией "Укроборонпром".
Москва неоднократно заявляла, что военная помощь Украине со стороны Запада только затягивает противостояние. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что США и их союзники по НАТО напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаРоссияМария Захарова
 
 
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