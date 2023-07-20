https://ria.ru/20230720/rassledovanie-1885198998.html

Полиция расследует убийство 11-летнего ребенка, найденного на юге Москвы

Полиция расследует убийство 11-летнего ребенка, найденного на юге Москвы - РИА Новости, 20.07.2023

Полиция расследует убийство 11-летнего ребенка, найденного на юге Москвы

Полиция расследует дело об убийстве 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили в парке на юге Москвы с признаками насильственной смерти, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T06:23

2023-07-20T06:23

2023-07-20T06:23

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полиция расследует дело об убийстве 11-летнего мальчика, тело которого обнаружили в парке на юге Москвы с признаками насильственной смерти, сообщает ГУМВД по столице. "Сотрудниками московской полиции реализуется весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и задержание лица, причастного к совершению преступления", - говорится в сообщении. Накануне столичная прокуратуры сообщала, что тело 11-летнего ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в парковой зоне в районе Каширского шоссе на юге Москвы. Позже следователи СК РФ возбудили уголовно дело по факту убийства ребенка. По данным следствия, накануне мальчик ушел гулять со сверстником и домой не вернулся. Родственники обратились в правоохранительные органы. В пресс-службе московской полиции, в свою очередь, рассказали РИА Новости, что правоохранители ищут злоумышленника, причастного к преступлению. Также информированный источник уточнил агентству, что погибший мальчик не состоял на учете. Предварительно, он воспитывался мамой в благополучной семье.

https://ria.ru/20230719/avariya-1885179822.html

москва

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происшествия, москва