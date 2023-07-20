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На Украине хотят развернуть крупное производство в тюрьмах - РИА Новости, 20.07.2023
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19:28 20.07.2023 (обновлено: 19:35 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/proizvodstvo-1885357760.html
На Украине хотят развернуть крупное производство в тюрьмах
На Украине хотят развернуть крупное производство в тюрьмах - РИА Новости, 20.07.2023
На Украине хотят развернуть крупное производство в тюрьмах
На Украине могут организовать крупное производство в тюрьмах, заявил министр юстиции страны Денис Малюська. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:28
2023-07-20T19:35
украина
денис малюська
ссср
киев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На Украине могут организовать крупное производство в тюрьмах, заявил министр юстиции страны Денис Малюська. "Сейчас мы находимся на том этапе, когда мы хотим значительно расширить количество свободных рабочих мест и количество производств в тюремной системе. До показателей СССР мы, конечно, не вернемся, но хотя бы на треть воссоздать то, что было тогда с производством", - сказал Малюська в эфире национального телемарафона. По его словам, в советское время тюрьмы были "одними из самых мощных производств". Ранее Малюська предлагал в рамках эксперимента в ряде СИЗО выделить камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. Первые такие камеры заработали в Киеве в начале мая 2020 года. В июле 2020 года тот же министр объявил о новой услуге минюста - подарочных сертификатах на пользование платными камерами в следственных изоляторах. За средства, поступающие от платных камер, ведомство делает ремонт в следственных изоляторах. Планируется, что в этом году эксперимент закрепят на законодательном уровне.
https://ria.ru/20230627/grazhdanskie-1880676038.html
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украина, денис малюська, ссср, киев
Украина, Денис Малюська, СССР, Киев
На Украине хотят развернуть крупное производство в тюрьмах

Министр юстиции Малюська: на Украине могут развернуть крупное производство в тюрьмах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДвор Бердянской исправительной колонии №77
Двор Бердянской исправительной колонии №77 - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости
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Двор Бердянской исправительной колонии №77. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На Украине могут организовать крупное производство в тюрьмах, заявил министр юстиции страны Денис Малюська.
"Сейчас мы находимся на том этапе, когда мы хотим значительно расширить количество свободных рабочих мест и количество производств в тюремной системе. До показателей СССР мы, конечно, не вернемся, но хотя бы на треть воссоздать то, что было тогда с производством", - сказал Малюська в эфире национального телемарафона.
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По его словам, в советское время тюрьмы были "одними из самых мощных производств".
Ранее Малюська предлагал в рамках эксперимента в ряде СИЗО выделить камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. Первые такие камеры заработали в Киеве в начале мая 2020 года. В июле 2020 года тот же министр объявил о новой услуге минюста - подарочных сертификатах на пользование платными камерами в следственных изоляторах. За средства, поступающие от платных камер, ведомство делает ремонт в следственных изоляторах. Планируется, что в этом году эксперимент закрепят на законодательном уровне.
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