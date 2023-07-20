https://ria.ru/20230720/proizvodstvo-1885357760.html

На Украине хотят развернуть крупное производство в тюрьмах

На Украине хотят развернуть крупное производство в тюрьмах - РИА Новости, 20.07.2023

На Украине хотят развернуть крупное производство в тюрьмах

На Украине могут организовать крупное производство в тюрьмах, заявил министр юстиции страны Денис Малюська. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:28

2023-07-20T19:28

2023-07-20T19:35

украина

денис малюська

ссср

киев

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. На Украине могут организовать крупное производство в тюрьмах, заявил министр юстиции страны Денис Малюська. "Сейчас мы находимся на том этапе, когда мы хотим значительно расширить количество свободных рабочих мест и количество производств в тюремной системе. До показателей СССР мы, конечно, не вернемся, но хотя бы на треть воссоздать то, что было тогда с производством", - сказал Малюська в эфире национального телемарафона. По его словам, в советское время тюрьмы были "одними из самых мощных производств". Ранее Малюська предлагал в рамках эксперимента в ряде СИЗО выделить камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. Первые такие камеры заработали в Киеве в начале мая 2020 года. В июле 2020 года тот же министр объявил о новой услуге минюста - подарочных сертификатах на пользование платными камерами в следственных изоляторах. За средства, поступающие от платных камер, ведомство делает ремонт в следственных изоляторах. Планируется, что в этом году эксперимент закрепят на законодательном уровне.

https://ria.ru/20230627/grazhdanskie-1880676038.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882721113.html

украина

ссср

киев

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украина, денис малюська, ссср, киев