https://ria.ru/20230720/prodovolstvie-1885256144.html

Россия продолжит предпринимать усилия по обеспечению продбезопасности

Россия продолжит предпринимать усилия по обеспечению продбезопасности - РИА Новости, 20.07.2023

Россия продолжит предпринимать усилия по обеспечению продбезопасности

РФ продолжит принимать шаги по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, несмотря на решение по "зерновой сделке", заявила официальный... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:37

2023-07-20T12:37

2023-07-20T13:12

украина

евросоюз

в мире

жозеп боррель

зерновая сделка

мария захарова

оон

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. РФ продолжит принимать шаги по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, несмотря на решение по "зерновой сделке", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия совместно с надежными партнерами продолжит предпринимать активные самостоятельные усилия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - заявила Захарова на своем брифинге.Что касается желания Евросоюза разобраться в перспективах возобновления зерновой сделки, то "реальное выправление ситуации возможно лишь в случае внесения изменений в санкционные регламенты Европейского Союза", напомнила Захарова.При этом любые изменения в этих регламентах "должны быть одобрены всеми членами Евросоюза, а при зашкаливающей русофобии в известных европейских столицах такой вариант едва ли может рассматриваться в качестве реалистичного", считает она."Если же руководству ЕС необходимо заручиться авторитетом ООН в качестве возможного рычага давления на собственных апологетов ЕСэовского санкционного терроризма, то контакты Брюсселя с представителями всемирной организации можем только приветствовать", - добавила представитель МИД РФ.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС обсудят в четверг развитие ситуации после прекращения зерновой инициативы, угрозы продовольственной безопасности и военную помощь Украине. По его оценке, прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к "значительному мировому продовольственному кризису".Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.

https://ria.ru/20230713/bezopasnost-1883881736.html

https://ria.ru/20230718/zerno-1884795065.html

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украина, евросоюз, в мире, жозеп боррель, зерновая сделка, мария захарова, оон