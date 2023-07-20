Россия продолжит предпринимать усилия по обеспечению продбезопасности
Захарова: Россия продолжит предпринимать усилия по обеспечению глобальной продбезопасности
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. РФ продолжит принимать шаги по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, несмотря на решение по "зерновой сделке", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия совместно с надежными партнерами продолжит предпринимать активные самостоятельные усилия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - заявила Захарова на своем брифинге.
Что касается желания Евросоюза разобраться в перспективах возобновления зерновой сделки, то "реальное выправление ситуации возможно лишь в случае внесения изменений в санкционные регламенты Европейского Союза", напомнила Захарова.
При этом любые изменения в этих регламентах "должны быть одобрены всеми членами Евросоюза, а при зашкаливающей русофобии в известных европейских столицах такой вариант едва ли может рассматриваться в качестве реалистичного", считает она.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС обсудят в четверг развитие ситуации после прекращения зерновой инициативы, угрозы продовольственной безопасности и военную помощь Украине. По его оценке, прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к "значительному мировому продовольственному кризису".
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.