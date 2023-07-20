Рейтинг@Mail.ru
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 20.07.2023 (обновлено: 13:15 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/pozhar-1885264323.html
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция - РИА Новости, 20.07.2023
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция горит в Сочи на площади 80 квадратных метров, к тушению огня привлекаются 8 спасателей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:13
2023-07-20T13:15
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Трансформаторная подстанция горит в Сочи на площади 80 квадратных метров, к тушению огня привлекаются 8 спасателей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, ЧП произошло в Адлерском районе на 11 километре дороги "Адлер-Красная Поляна". "В 11.31 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 11.40 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что горит трансформаторная подстанция на площади 80м2", - говорится в сообщении. К тушению огня привлекаются 8 спасателей, используются 2 единицы техники.
https://ria.ru/20230720/pozhar-1885199452.html
сочи
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция

В Сочи загорелась трансформаторная подстанция на площади 80 квадратных метров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Трансформаторная подстанция горит в Сочи на площади 80 квадратных метров, к тушению огня привлекаются 8 спасателей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, ЧП произошло в Адлерском районе на 11 километре дороги "Адлер-Красная Поляна".
"В 11.31 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 11.40 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что горит трансформаторная подстанция на площади 80м2", - говорится в сообщении.
К тушению огня привлекаются 8 спасателей, используются 2 единицы техники.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В Якутии у села Соболох возник лесной пожар
Вчера, 06:50
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала