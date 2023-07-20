https://ria.ru/20230720/pozhar-1885264323.html

В Сочи загорелась трансформаторная подстанция

В Сочи загорелась трансформаторная подстанция - РИА Новости, 20.07.2023

В Сочи загорелась трансформаторная подстанция

Трансформаторная подстанция горит в Сочи на площади 80 квадратных метров, к тушению огня привлекаются 8 спасателей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:13

2023-07-20T13:13

2023-07-20T13:15

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Трансформаторная подстанция горит в Сочи на площади 80 квадратных метров, к тушению огня привлекаются 8 спасателей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, ЧП произошло в Адлерском районе на 11 километре дороги "Адлер-Красная Поляна". "В 11.31 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 11.40 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что горит трансформаторная подстанция на площади 80м2", - говорится в сообщении. К тушению огня привлекаются 8 спасателей, используются 2 единицы техники.

https://ria.ru/20230720/pozhar-1885199452.html

сочи

россия

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, россия, краснодарский край