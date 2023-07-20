https://ria.ru/20230720/pozhar-1885264323.html
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция - РИА Новости, 20.07.2023
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция горит в Сочи на площади 80 квадратных метров, к тушению огня привлекаются 8 спасателей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:13
2023-07-20T13:13
2023-07-20T13:15
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 20 июл - РИА Новости. Трансформаторная подстанция горит в Сочи на площади 80 квадратных метров, к тушению огня привлекаются 8 спасателей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, ЧП произошло в Адлерском районе на 11 километре дороги "Адлер-Красная Поляна". "В 11.31 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. В 11.40 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что горит трансформаторная подстанция на площади 80м2", - говорится в сообщении. К тушению огня привлекаются 8 спасателей, используются 2 единицы техники.
https://ria.ru/20230720/pozhar-1885199452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция
В Сочи загорелась трансформаторная подстанция на площади 80 квадратных метров