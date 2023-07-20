СБУ допрашивает наместника Киево-Печерской лавры
Союз православных журналистов: СБУ допрашивает наместника Киево-Печерской лавры
© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский канонической Украинской православной церкви Павел (Лебедь) проходит допрос в Службе безопасности Украины, сообщает в четверг Союз православных журналистов в телеграм-канале.
"Митрополита Павла сейчас допрашивают в СБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале союза.
Суд на Украине 14 июля взял митрополита Павла под стражу до 14 августа. Накануне СБУ заявила, что предъявила митрополиту новые обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции этих статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.