Рейтинг@Mail.ru
СБУ допрашивает наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:33 20.07.2023 (обновлено: 16:49 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/namestnik-1885316393.html
СБУ допрашивает наместника Киево-Печерской лавры
СБУ допрашивает наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.07.2023
СБУ допрашивает наместника Киево-Печерской лавры
Арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский канонической Украинской православной церкви Павел (Лебедь) проходит допрос... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:33
2023-07-20T16:49
религия
религия
служба безопасности украины
украина
киево-печерская лавра
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260026_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c3883d959aa17cc4ce021d2cc9698303.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский канонической Украинской православной церкви Павел (Лебедь) проходит допрос в Службе безопасности Украины, сообщает в четверг Союз православных журналистов в телеграм-канале."Митрополита Павла сейчас допрашивают в СБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале союза.Суд на Украине 14 июля взял митрополита Павла под стражу до 14 августа. Накануне СБУ заявила, что предъявила митрополиту новые обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции этих статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
https://ria.ru/20230715/lavra-1884366990.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833260026_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d23b3fa52cebb944878e18d65714dc0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, служба безопасности украины, украина, киево-печерская лавра, киев
Религия, Религия, Служба безопасности Украины, Украина, Киево-Печерская Лавра, Киев
СБУ допрашивает наместника Киево-Печерской лавры

Союз православных журналистов: СБУ допрашивает наместника Киево-Печерской лавры

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Арестованный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский канонической Украинской православной церкви Павел (Лебедь) проходит допрос в Службе безопасности Украины, сообщает в четверг Союз православных журналистов в телеграм-канале.
"Митрополита Павла сейчас допрашивают в СБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале союза.
Суд на Украине 14 июля взял митрополита Павла под стражу до 14 августа. Накануне СБУ заявила, что предъявила митрополиту новые обвинения по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции этих статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры
15 июля, 14:42
 
РелигияРелигияСлужба безопасности УкраиныУкраинаКиево-Печерская ЛавраКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала