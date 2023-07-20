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Рязанские студенты отправляют бойцам СВО комплекты для модернизации дронов - РИА Новости, 20.07.2023
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13:21 20.07.2023
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Рязанские студенты отправляют бойцам СВО комплекты для модернизации дронов
Рязанские студенты отправляют бойцам СВО комплекты для модернизации дронов - РИА Новости, 20.07.2023
Рязанские студенты отправляют бойцам СВО комплекты для модернизации дронов
Патриотический клуб при Рязанском радиотехническом университете печатает на 3D-принтере комплекты для модернизации беспилотников, в зону спецоперации уже... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:21
2023-07-20T13:21
надежные люди
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 20 июл – РИА Новости. Патриотический клуб при Рязанском радиотехническом университете печатает на 3D-принтере комплекты для модернизации беспилотников, в зону спецоперации уже направлено более 100 таких наборов, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале. "Многие рязанцы не остаются в стороне и стараются помогать участникам СВО. Ребята из патриотического клуба "Варяг" при радиоуниверситете печатают на 3D-принтерах комплекты для модернизации беспилотников... Уже более 100 комплектов направили бойцам. В планах – только расширять важное производство", - написал Малков.Он отметил, что такие комплекты "очень востребованы, особенно в разведывательных подразделениях". С пластиком помогают друзья из Москвы. Работа в Рязани ведется "круглые сутки".
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рязанская область, павел малков
Надежные люди, Рязанская область, Павел Малков
Рязанские студенты отправляют бойцам СВО комплекты для модернизации дронов

Рязанские студенты делают и отправляют бойцам СВО комплекты для модернизации беспилотников

© пресс-служба губернатора Рязанской областКомплекты для модернизации беспилотников. Кадр видео
Комплекты для модернизации беспилотников. Кадр видео
© пресс-служба губернатора Рязанской област
Комплекты для модернизации беспилотников. Кадр видео. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 июл – РИА Новости. Патриотический клуб при Рязанском радиотехническом университете печатает на 3D-принтере комплекты для модернизации беспилотников, в зону спецоперации уже направлено более 100 таких наборов, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале.
"Многие рязанцы не остаются в стороне и стараются помогать участникам СВО. Ребята из патриотического клуба "Варяг" при радиоуниверситете печатают на 3D-принтерах комплекты для модернизации беспилотников... Уже более 100 комплектов направили бойцам. В планах – только расширять важное производство", - написал Малков.
Он отметил, что такие комплекты "очень востребованы, особенно в разведывательных подразделениях". С пластиком помогают друзья из Москвы. Работа в Рязани ведется "круглые сутки".
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