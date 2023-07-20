https://ria.ru/20230720/komplekty-1885266026.html

Рязанские студенты отправляют бойцам СВО комплекты для модернизации дронов

Рязанские студенты отправляют бойцам СВО комплекты для модернизации дронов - РИА Новости, 20.07.2023

Рязанские студенты отправляют бойцам СВО комплекты для модернизации дронов

Патриотический клуб при Рязанском радиотехническом университете печатает на 3D-принтере комплекты для модернизации беспилотников, в зону спецоперации уже... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:21

2023-07-20T13:21

2023-07-20T13:21

надежные люди

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 20 июл – РИА Новости. Патриотический клуб при Рязанском радиотехническом университете печатает на 3D-принтере комплекты для модернизации беспилотников, в зону спецоперации уже направлено более 100 таких наборов, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в телеграм-канале. "Многие рязанцы не остаются в стороне и стараются помогать участникам СВО. Ребята из патриотического клуба "Варяг" при радиоуниверситете печатают на 3D-принтерах комплекты для модернизации беспилотников... Уже более 100 комплектов направили бойцам. В планах – только расширять важное производство", - написал Малков.Он отметил, что такие комплекты "очень востребованы, особенно в разведывательных подразделениях". С пластиком помогают друзья из Москвы. Работа в Рязани ведется "круглые сутки".

https://ria.ru/20230720/elementy-1885243874.html

рязанская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, павел малков