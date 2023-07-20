https://ria.ru/20230720/kissindzher-1885237497.html

Си Цзиньпин надеется на роль Киссинджера в нормализации отношений КНР и США

Си Цзиньпин надеется на роль Киссинджера в нормализации отношений КНР и США - РИА Новости, 20.07.2023

Си Цзиньпин надеется на роль Киссинджера в нормализации отношений КНР и США

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине и выразил надежду на РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:24

2023-07-20T11:24

2023-07-20T11:24

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ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине и выразил надежду на то, что он продолжит играть конструктивную роль в нормализации китайско-американских отношений, как это уже было более 50 лет назад. Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР, отметил, что 52 года назад китайско-американские отношения находились на переломном этапе. "Председатель Мао Цзэдун, премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай, президент Никсон и лично вы, благодаря выдающемуся стратегическому видению, сделали правильный выбор в пользу китайско-американского сотрудничества, запустили процесс нормализации двусторонних отношений, что принесло пользу двум странам и изменило мир", - сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер отметил, что Китай не забудет "своих старых друзей", а также вклад лично Киссинджера в китайско-американские отношения. "Китай и США снова находятся на перепутье, не зная, по какому пути пойти, сторонам следует снова сделать выбор. Китай и США точно могут достичь совместных успехов и процветания в будущем, главное, следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Си Цзиньпин. Он добавил, что Китай готов на этой базе искать пути взаимодействия с США, чтобы двусторонние отношения устойчиво развивались. "Надеюсь, что вы и другие здравомыслящие люди в США продолжат играть конструктивную роль, чтобы способствовать тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в правильную колею", - заключил Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20230718/kitay-1884857581.html

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Кирилл Волков

в мире, китай, сша, си цзиньпин, генри киссинджер