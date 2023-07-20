https://ria.ru/20230720/kissindzher-1885237497.html
Си Цзиньпин надеется на роль Киссинджера в нормализации отношений КНР и США
Си Цзиньпин надеется на роль Киссинджера в нормализации отношений КНР и США - РИА Новости, 20.07.2023
Си Цзиньпин надеется на роль Киссинджера в нормализации отношений КНР и США
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине и выразил надежду на РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:24
2023-07-20T11:24
2023-07-20T11:24
в мире
китай
сша
си цзиньпин
генри киссинджер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104508/88/1045088831_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_e207738d3384ad7e9ea284e108074e8c.jpg
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине и выразил надежду на то, что он продолжит играть конструктивную роль в нормализации китайско-американских отношений, как это уже было более 50 лет назад. Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР, отметил, что 52 года назад китайско-американские отношения находились на переломном этапе. "Председатель Мао Цзэдун, премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай, президент Никсон и лично вы, благодаря выдающемуся стратегическому видению, сделали правильный выбор в пользу китайско-американского сотрудничества, запустили процесс нормализации двусторонних отношений, что принесло пользу двум странам и изменило мир", - сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер отметил, что Китай не забудет "своих старых друзей", а также вклад лично Киссинджера в китайско-американские отношения. "Китай и США снова находятся на перепутье, не зная, по какому пути пойти, сторонам следует снова сделать выбор. Китай и США точно могут достичь совместных успехов и процветания в будущем, главное, следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Си Цзиньпин. Он добавил, что Китай готов на этой базе искать пути взаимодействия с США, чтобы двусторонние отношения устойчиво развивались. "Надеюсь, что вы и другие здравомыслящие люди в США продолжат играть конструктивную роль, чтобы способствовать тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в правильную колею", - заключил Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20230718/kitay-1884857581.html
https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104508/88/1045088831_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_ac32dd3d56f413341eb97e1161460301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, си цзиньпин, генри киссинджер
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Генри Киссинджер
Си Цзиньпин надеется на роль Киссинджера в нормализации отношений КНР и США
Си Цзиньпин выразил надежду, что Киссинджер поможет нормализовать отношения Китая и США
ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине и выразил надежду на то, что он продолжит играть конструктивную роль в нормализации китайско-американских отношений, как это уже было более 50 лет назад.
Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР, отметил, что 52 года назад китайско-американские отношения находились на переломном этапе.
Киссинджер заявил, что США и КНР не могут позволить себе быть противниками
"Председатель Мао Цзэдун
, премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай, президент Никсон и лично вы, благодаря выдающемуся стратегическому видению, сделали правильный выбор в пользу китайско-американского сотрудничества, запустили процесс нормализации двусторонних отношений, что принесло пользу двум странам и изменило мир", - сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер отметил, что Китай не забудет "своих старых друзей", а также вклад лично Киссинджера в китайско-американские отношения.
"Китай и США снова находятся на перепутье, не зная, по какому пути пойти, сторонам следует снова сделать выбор. Китай и США точно могут достичь совместных успехов и процветания в будущем, главное, следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Си Цзиньпин.
Он добавил, что Китай готов на этой базе искать пути взаимодействия с США, чтобы двусторонние отношения устойчиво развивались. "Надеюсь, что вы и другие здравомыслящие люди в США продолжат играть конструктивную роль, чтобы способствовать тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в правильную колею", - заключил Си Цзиньпин.
Не смог удержаться: Байден обнулил договоренности с Китаем