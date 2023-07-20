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Госструктуры Киргизии заявили, что не нарушали санкции Запада против России - РИА Новости, 20.07.2023
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06:59 20.07.2023 (обновлено: 08:41 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/kirgiziya-1885199609.html
Госструктуры Киргизии заявили, что не нарушали санкции Запада против России
Госструктуры Киргизии заявили, что не нарушали санкции Запада против России - РИА Новости, 20.07.2023
Госструктуры Киргизии заявили, что не нарушали санкции Запада против России
Киргизские госструктуры не причастны к нарушению введенных США и странами Запада санкций против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T06:59
2023-07-20T08:41
россия
киргизия
сша
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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БИШКЕК, 20 июл — РИА Новости. Киргизские госструктуры не причастны к нарушению введенных США и странами Запада санкций против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.Ранее The Washington Post написала, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы осуществляемый экспорт в Россию подсанкционных товаров."В связи с сообщениями из США о введении экономических мер в отношении Кыргызстана "с целью прекращения поставок подсанкционных товаров в Россию" ГКНБ КР считает необходимым информировать общественность о следующем: утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России", — заявил представитель пресс-службы.В ведомстве уточнили, что госкомитет "допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своей бизнес- и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не ведая о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой ими продукции"."ГКНБ КР начато соответствующее разбирательство и расследование, направленное на установление и прекращение подобной деятельности, возможно причастных к этому частных компаний и фирм, для принятия соответствующих мер", — добавили в госкомитете.В сообщении уточняется, что Киргизия и ее государственные структуры "строго придерживаются соответствующих международных норм и правил".
https://ria.ru/20230719/sanktsii-1885035756.html
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россия, киргизия, сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Киргизия, США, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Госструктуры Киргизии заявили, что не нарушали санкции Запада против России

Госкомитет нацбезопасности: госструктуры Киргизии не нарушали санкции Запада против России

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 20 июл — РИА Новости. Киргизские госструктуры не причастны к нарушению введенных США и странами Запада санкций против России, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
Ранее The Washington Post написала, что Белый дом готовит экономические меры для принуждения Киргизии прекратить якобы осуществляемый экспорт в Россию подсанкционных товаров.
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"В связи с сообщениями из США о введении экономических мер в отношении Кыргызстана "с целью прекращения поставок подсанкционных товаров в Россию" ГКНБ КР считает необходимым информировать общественность о следующем: утвердительно можно говорить о том, что ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режима соблюдения введенных США и западными странами санкционных ограничений по отношению к России", — заявил представитель пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что госкомитет "допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своей бизнес- и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не ведая о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой ими продукции".
"ГКНБ КР начато соответствующее разбирательство и расследование, направленное на установление и прекращение подобной деятельности, возможно причастных к этому частных компаний и фирм, для принятия соответствующих мер", — добавили в госкомитете.
В сообщении уточняется, что Киргизия и ее государственные структуры "строго придерживаются соответствующих международных норм и правил".
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