https://ria.ru/20230720/islandiya-1885315697.html

Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа

Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа - РИА Новости, 20.07.2023

Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа

Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД РФ о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T16:28

2023-07-20T16:28

2023-07-20T16:33

исландия

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД РФ о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа, сообщили РИА Новости в МИД России."В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве. Свои функции Ханнессон продолжит исполнять из Рейкьявика", - рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.В начале июня стало известно, что глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа. В заявлении на сайте исландского правительства указывается, что Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике... и понизить уровень дипломатического представительства".Исландская сторона посчитала, что торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на "самом низком уровне", и сохранение деятельности посольства Исландии в Москве не оправдано. При этом в МИД страны пояснили, что принятое решение не является разрывом дипломатических отношений. "Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве", - сообщает МИД страны.

https://ria.ru/20220811/flag-1808753632.html

исландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

исландия, россия