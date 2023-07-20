https://ria.ru/20230720/islandiya-1885315697.html
Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа
Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа - РИА Новости, 20.07.2023
Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа
Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД РФ о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:28
2023-07-20T16:28
2023-07-20T16:33
исландия
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД РФ о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа, сообщили РИА Новости в МИД России."В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве. Свои функции Ханнессон продолжит исполнять из Рейкьявика", - рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.В начале июня стало известно, что глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа. В заявлении на сайте исландского правительства указывается, что Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике... и понизить уровень дипломатического представительства".Исландская сторона посчитала, что торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на "самом низком уровне", и сохранение деятельности посольства Исландии в Москве не оправдано. При этом в МИД страны пояснили, что принятое решение не является разрывом дипломатических отношений. "Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве", - сообщает МИД страны.
https://ria.ru/20220811/flag-1808753632.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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исландия, россия
Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа
Временный поверенный в Москве Ханнессон с 1 августа продолжит работу из Рейкьявика
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД РФ о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа, сообщили РИА Новости в МИД России.
"В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве. Свои функции Ханнессон продолжит исполнять из Рейкьявика", - рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В начале июня стало известно, что глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа. В заявлении на сайте исландского правительства указывается, что Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике... и понизить уровень дипломатического представительства".
Исландская сторона посчитала, что торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на "самом низком уровне", и сохранение деятельности посольства Исландии в Москве не оправдано. При этом в МИД страны пояснили, что принятое решение не является разрывом дипломатических отношений. "Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве", - сообщает МИД страны.
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