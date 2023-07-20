Рейтинг@Mail.ru
Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 20.07.2023 (обновлено: 16:33 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/islandiya-1885315697.html
Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа
Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа - РИА Новости, 20.07.2023
Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа
Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД РФ о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа, сообщили РИА... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:28
2023-07-20T16:33
исландия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106052/30/1060523047_0:217:2500:1623_1920x0_80_0_0_69d8f9189c3968d5250e1c2818377f2f.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД РФ о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа, сообщили РИА Новости в МИД России."В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве. Свои функции Ханнессон продолжит исполнять из Рейкьявика", - рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.В начале июня стало известно, что глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа. В заявлении на сайте исландского правительства указывается, что Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике... и понизить уровень дипломатического представительства".Исландская сторона посчитала, что торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на "самом низком уровне", и сохранение деятельности посольства Исландии в Москве не оправдано. При этом в МИД страны пояснили, что принятое решение не является разрывом дипломатических отношений. "Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве", - сообщает МИД страны.
https://ria.ru/20220811/flag-1808753632.html
исландия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106052/30/1060523047_25:0:2476:1838_1920x0_80_0_0_1698bc19a6688cc9ae1c1835bd8fa052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
исландия, россия
Исландия, Россия
Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа

Временный поверенный в Москве Ханнессон с 1 августа продолжит работу из Рейкьявика

© Fotolia / TTstudioРейкьявик, Исландия
Рейкьявик, Исландия - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Fotolia / TTstudio
Рейкьявик, Исландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Исландии в РФ Магнус Ханессон уведомил МИД РФ о приостановке деятельности посольства страны в Москве с 1 августа, сообщили РИА Новости в МИД России.
"В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве. Свои функции Ханнессон продолжит исполнять из Рейкьявика", - рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В начале июня стало известно, что глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа. В заявлении на сайте исландского правительства указывается, что Исландия обратилась к России с просьбой ограничить работу посольства в Рейкьявике... и понизить уровень дипломатического представительства".
Исландская сторона посчитала, что торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на "самом низком уровне", и сохранение деятельности посольства Исландии в Москве не оправдано. При этом в МИД страны пояснили, что принятое решение не является разрывом дипломатических отношений. "Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве", - сообщает МИД страны.
Вид на город Рейкьявик в Исландии - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага России
11 августа 2022, 00:01
 
ИсландияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала