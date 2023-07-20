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Ефимов: Москва лидирует по приросту инвестиций среди 10 мегаполисов G20 - РИА Новости, 20.07.2023
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09:12 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/investitsii-1885210351.html
Ефимов: Москва лидирует по приросту инвестиций среди 10 мегаполисов G20
Ефимов: Москва лидирует по приросту инвестиций среди 10 мегаполисов G20 - РИА Новости, 20.07.2023
Ефимов: Москва лидирует по приросту инвестиций среди 10 мегаполисов G20
Москва стала лидером среди десяти мегаполисов государств "Группы двадцати" (G20), города оценивались по ежегодному приросту инвестиций в основной капитал за 5... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:12
2023-07-20T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва стала лидером среди десяти мегаполисов государств "Группы двадцати" (G20), города оценивались по ежегодному приросту инвестиций в основной капитал за 5 лет (2017-2021 года), заявил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Ежегодное увеличение этого показателя в Москве за 2017–2021 годы составило в среднем 20,3%. Это почти в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента – Парижа – с динамикой в 5,5%", - сказал вице-мэр Москвы, его слова приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.По его словам, среди лидеров в топ-5 - Берлин (5,3%), Сеул (4,4%), а также Мельбурн (3,7%).Как отметили в пресс-службе комплекса, с 2017 по 2021 годы ежегодный прирост инвестиций у Лондона - 3,6%, Джакарты - 2,7%, Сиднея - 2%. Кроме того, показатели Пекина и Мехико снизились на1 и 2,5%, соответственно.Москва – передовой мегаполис, внедряющий лучшие международные практики. По данным московского департамента экономической политики и развития города, экономика российской столицы имеет большой потенциал к росту. Это можно объяснить ее диверсифицированной структурой и привлекательными условиями для представителей бизнеса.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: Москва лидирует по приросту инвестиций среди 10 мегаполисов G20

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва стала лидером среди десяти мегаполисов государств "Группы двадцати" (G20), города оценивались по ежегодному приросту инвестиций в основной капитал за 5 лет (2017-2021 года), заявил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Ежегодное увеличение этого показателя в Москве за 2017–2021 годы составило в среднем 20,3%. Это почти в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента – Парижа – с динамикой в 5,5%", - сказал вице-мэр Москвы, его слова приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.
По его словам, среди лидеров в топ-5 - Берлин (5,3%), Сеул (4,4%), а также Мельбурн (3,7%).
Как отметили в пресс-службе комплекса, с 2017 по 2021 годы ежегодный прирост инвестиций у Лондона - 3,6%, Джакарты - 2,7%, Сиднея - 2%. Кроме того, показатели Пекина и Мехико снизились на1 и 2,5%, соответственно.
Москва – передовой мегаполис, внедряющий лучшие международные практики. По данным московского департамента экономической политики и развития города, экономика российской столицы имеет большой потенциал к росту. Это можно объяснить ее диверсифицированной структурой и привлекательными условиями для представителей бизнеса.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Ефимов: целевые займы для предприятий превысили 4 млрд рублей с 2017 года
Вчера, 10:10
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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