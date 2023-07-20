https://ria.ru/20230720/investitsii-1885210351.html
Ефимов: Москва лидирует по приросту инвестиций среди 10 мегаполисов G20
Ефимов: Москва лидирует по приросту инвестиций среди 10 мегаполисов G20 - РИА Новости, 20.07.2023
Ефимов: Москва лидирует по приросту инвестиций среди 10 мегаполисов G20
Москва стала лидером среди десяти мегаполисов государств "Группы двадцати" (G20), города оценивались по ежегодному приросту инвестиций в основной капитал за 5... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T09:12
2023-07-20T09:12
2023-07-20T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва стала лидером среди десяти мегаполисов государств "Группы двадцати" (G20), города оценивались по ежегодному приросту инвестиций в основной капитал за 5 лет (2017-2021 года), заявил заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Ежегодное увеличение этого показателя в Москве за 2017–2021 годы составило в среднем 20,3%. Это почти в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента – Парижа – с динамикой в 5,5%", - сказал вице-мэр Москвы, его слова приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.По его словам, среди лидеров в топ-5 - Берлин (5,3%), Сеул (4,4%), а также Мельбурн (3,7%).Как отметили в пресс-службе комплекса, с 2017 по 2021 годы ежегодный прирост инвестиций у Лондона - 3,6%, Джакарты - 2,7%, Сиднея - 2%. Кроме того, показатели Пекина и Мехико снизились на1 и 2,5%, соответственно.Москва – передовой мегаполис, внедряющий лучшие международные практики. По данным московского департамента экономической политики и развития города, экономика российской столицы имеет большой потенциал к росту. Это можно объяснить ее диверсифицированной структурой и привлекательными условиями для представителей бизнеса.
https://ria.ru/20230719/zaymy-1884943923.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)