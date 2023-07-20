https://ria.ru/20230720/glonass-1885268518.html
"АвтоВАЗ" дооснастит автомобили устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС"
"АвтоВАЗ" дооснастит автомобили устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 20.07.2023
"АвтоВАЗ" дооснастит автомобили устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС"
"АвтоВАЗ" планирует установить блоки системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС" на 79,5 тысячи машин, выпущенных с октября 2022 года по февраль 2023 года,... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:33
2023-07-20T13:33
2023-07-20T17:14
экономика
авто
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автоваз
эра-глонасс
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует установить блоки системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС" на 79,5 тысячи машин, выпущенных с октября 2022 года по февраль 2023 года, говорится в сообщении автопроизводителя."АвтоВАЗ" объявляет кампанию по дооснащению автомобилей семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel устройствами вызова экстренных оперативных служб (блоками "ЭРА-ГЛОНАСС") для реализации возможности ручного вызова экстренных оперативных служб в случае необходимости", — говорится в пресс-релизе.Производитель пообещал, что все работы для владельцев будут бесплатными. Проверить, подходит ли автомобиль под действие программы, можно на официальном сайте Lada.Дилеры накануне рассказали, что примерно половина Lada Vesta NG к ним приходят без устройства вызова экстренных служб. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в собственность государства. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230717/granta-1884592297.html
https://ria.ru/20230616/glonass-1878504050.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, тольятти, автоваз, эра-глонасс
Экономика, Авто, Тольятти, АвтоВАЗ, ЭРА-ГЛОНАСС
"АвтоВАЗ" дооснастит автомобили устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС"
"АвтоВАЗ" планирует дооснастить 79,5 тысячи автомобилей Lada устройствами "ЭРА-ГЛОНАСС"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует установить блоки системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС" на 79,5 тысячи машин, выпущенных с октября 2022 года по февраль 2023 года, говорится в сообщении автопроизводителя.
"АвтоВАЗ" объявляет кампанию по дооснащению автомобилей семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel устройствами вызова экстренных оперативных служб (блоками "ЭРА-ГЛОНАСС") для реализации возможности ручного вызова экстренных оперативных служб в случае необходимости", — говорится в пресс-релизе.
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Производитель пообещал, что все работы для владельцев будут бесплатными. Проверить, подходит ли автомобиль под действие программы, можно на официальном сайте Lada.
Дилеры накануне рассказали, что примерно половина Lada Vesta NG к ним приходят без устройства вызова экстренных служб.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
, Ижевске
и Санкт-Петербурге
. В середине мая прошлого года французский Renault
передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в собственность государства.
Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
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