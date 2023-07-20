ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг выпустили по Донецку 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 01:25 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 04.30 и до 07.20 украинские военные пять раз обстреляли город, включая Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы, выпустив двадцать два снаряда такого же калибра.
Кроме того, в 05.30 по Никитовскому району Горловки было выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.