Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/donetsk-1885205008.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в четверг выпустили по Донецку 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T08:23
2023-07-20T08:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
нато
стирол
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919766_0:384:2731:1920_1920x0_80_0_0_1f81354c51dced08f95ba724f613d633.jpg
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг выпустили по Донецку 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 01:25 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 04.30 и до 07.20 украинские военные пять раз обстреляли город, включая Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы, выпустив двадцать два снаряда такого же калибра. Кроме того, в 05.30 по Никитовскому району Горловки было выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885058176.html
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884860467.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884919766_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e18277413bc0887a941e59dd0aabbcff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, горловка, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, НАТО, Стирол, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг выпустили по Донецку 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 01:25 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 04.30 и до 07.20 украинские военные пять раз обстреляли город, включая Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы, выпустив двадцать два снаряда такого же калибра.
Кроме того, в 05.30 по Никитовскому району Горловки было выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Военнослужащий ВС России возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Российские войска отразили 25 атак ВСУ на Донецком направлении
Вчера, 14:13
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Разбитое окно дома в городе, пострадавшем в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Мэр Донецка рассказал о повреждениях после обстрела
18 июля, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаНАТОСтиролПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала