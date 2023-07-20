https://ria.ru/20230720/donetsk-1885205008.html

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.07.2023

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в четверг выпустили по Донецку 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:23

2023-07-20T08:23

2023-07-20T08:23

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг выпустили по Донецку 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 01:25 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с 04.30 и до 07.20 украинские военные пять раз обстреляли город, включая Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы, выпустив двадцать два снаряда такого же калибра. Кроме того, в 05.30 по Никитовскому району Горловки было выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885058176.html

https://ria.ru/20230718/obstrel-1884860467.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, горловка, нато, стирол, происшествия