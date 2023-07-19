https://ria.ru/20230719/zhizneobespechenie-1885122377.html

Системы жизнеобеспечения в Москве в условиях непогоды функционируют штатно

Системы жизнеобеспечения в Москве в условиях непогоды функционируют штатно - РИА Новости, 19.07.2023

Системы жизнеобеспечения в Москве в условиях непогоды функционируют штатно

Столичные системы жизнеобеспечения в условиях непогоды функционируют штатно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам вопросам жилищно-коммунального... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:06

2023-07-19T17:06

2023-07-19T17:06

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петр бирюков

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происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в условиях непогоды функционируют штатно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные сильным ветром деревья", — приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. Он отметил, что до конца дня сохранится сильный ветер с порывами до 20 метров секунду, поэтому все городские службы работают в усиленном режиме, под особым контролем объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. "За вторник и среду в отдельных районах города выпало свыше 90% месячной нормы осадков. Самые высокие показатели зафиксированы в Северо-Восточном (97%), Центральном (95%) и Юго-Западном (89%) административных округах", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20230718/nepogoda-1884861818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, происшествия, погода