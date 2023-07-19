https://ria.ru/20230719/zhizneobespechenie-1885122377.html
Системы жизнеобеспечения в Москве в условиях непогоды функционируют штатно
Системы жизнеобеспечения в Москве в условиях непогоды функционируют штатно - РИА Новости, 19.07.2023
Системы жизнеобеспечения в Москве в условиях непогоды функционируют штатно
Столичные системы жизнеобеспечения в условиях непогоды функционируют штатно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам вопросам жилищно-коммунального... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:06
2023-07-19T17:06
2023-07-19T17:06
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москва
петр бирюков
жкх
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
происшествия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в условиях непогоды функционируют штатно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные сильным ветром деревья", — приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. Он отметил, что до конца дня сохранится сильный ветер с порывами до 20 метров секунду, поэтому все городские службы работают в усиленном режиме, под особым контролем объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. "За вторник и среду в отдельных районах города выпало свыше 90% месячной нормы осадков. Самые высокие показатели зафиксированы в Северо-Восточном (97%), Центральном (95%) и Юго-Западном (89%) административных округах", - добавил Бирюков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, петр бирюков, жкх, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, происшествия, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Происшествия, Погода
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в условиях непогоды функционируют штатно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные сильным ветром деревья", — приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Он отметил, что до конца дня сохранится сильный ветер с порывами до 20 метров секунду, поэтому все городские службы работают в усиленном режиме, под особым контролем объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства, приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.
"За вторник и среду в отдельных районах города выпало свыше 90% месячной нормы осадков. Самые высокие показатели зафиксированы в Северо-Восточном (97%), Центральном (95%) и Юго-Западном (89%) административных округах", - добавил Бирюков
.
Горслужбы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за гроз и града