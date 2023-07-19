https://ria.ru/20230719/zerno-1885174973.html

Еврокомиссия ответила на готовность Польши ограничить ввоз зерна с Украины

Еврокомиссия ответила на готовность Польши ограничить ввоз зерна с Украины - РИА Новости, 19.07.2023

Еврокомиссия ответила на готовность Польши ограничить ввоз зерна с Украины

Ограничения, введенные ранее на ввоз ряда сельхозтоваров с Украины, включая зерно, в приграничные страны ЕС носят временный характер, Еврокомиссия работает над... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T21:44

2023-07-19T21:44

2023-07-19T21:44

польша

украина

матеуш моравецкий

евросоюз

урсула фон дер ляйен

болгария

еврокомиссия

зерновая сделка

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Ограничения, введенные ранее на ввоз ряда сельхозтоваров с Украины, включая зерно, в приграничные страны ЕС носят временный характер, Еврокомиссия работает над их решением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду по итогам встречи глав сельскохозяйственных ведомств приграничных с Украиной стран заявил, что Варшава самостоятельно продолжит ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не согласится продлить эти ограничения после 15 сентября. "Это временные и точечные меры, которые были приняты из-за недостатков в логистике, связанных с конкретными товарами в пяти приграничных государствах-членах ЕС", - указали в ЕК. Собеседник агентства подчеркнул, что "Еврокомиссия очень интенсивно работает с пятью приграничными государствами-членами, Украиной и Молдавией, чтобы решить эти логистические проблемы". "Эти меры, действующие до 15 сентября, не являются запретом на импорт", - отметили в ЕК. Представитель Комиссии указал, что "пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения можно ввозить в любую страну ЕС и по-прежнему выпускать в свободное обращение во всех государствах-членах ЕС, кроме пяти приграничных стран: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии". По его словам, указанные товары могут ввозиться в эти пять стран для транзита в другие государства Евросоюза или в третьи страны за пределы ЕС. ЕС в начале июня продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что согласно решению, свободное хождение продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии". Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. В конце июня страны ЕС согласовали выделение ста миллионов евро фермерам Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, пострадавшим от ввоза украинского зерна. Предполагается, что Польша сможет получить 39,33 миллиона евро, Румыния – 29,73, Венгрия – 15,93, Болгария - 9,77 и Словакия – 5,24 миллионов. Это уже второй пакет такой помощи от ЕС пострадавшим от украинской сельхозпродукции фермерам. Первый пакет составил 56,3 миллиона евро, он предназначался для Польши, Болгарии и Румынии. Эта мера вступила в силу в апреле этого года. При этом ранее в Комиссии заявляли, что выплаты не начнутся, пока все затронутые страны не отменят введенные в одностороннем порядке нацограничения против ввоза украинской сельхозпродукции.

https://ria.ru/20230719/ukraina-1885139267.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

польша

украина

болгария

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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран 17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". 2023-07-19T21:44 true PT2M13S

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польша, украина, матеуш моравецкий, евросоюз, урсула фон дер ляйен, болгария, еврокомиссия, зерновая сделка, в мире