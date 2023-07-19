Более двух миллиардов человек в мире нуждаются в зерне, заявил эксперт
Эксперт ЦСР: более двух миллиардов человек нуждаются в зерне, прежде всего Шри-Ланка
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потребность в зерне, в том числе российском, испытывают более 2 миллиардов человек во всем мире, наиболее нуждающейся в пшенице, меслине и кукурузе страной выступает Шри-Ланка, заявила РИА Новости эксперт центра экономики несырьевого сектора ЦСР Мария Гаченко.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что готовность РФ бесплатно поставлять зерно в беднейшие страны Африки, о чем в июне говорил Владимир Путин, сохраняется. Пресс-секретарь главы государства отметил, что от зерновой сделки нуждающиеся страны Африки получили меньше всех. Также, по его словам, РФ ведет контакты по поставкам с африканскими партнерами и продолжит их на саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.
"В совокупности, по данным Всемирного банка, речь идет о численности населения более 1,8 миллиарда человек в случае потребления пшеницы и меслина, и более чем 1,7 миллиарда человек – в случае кукурузы. В целом можно говорить о совокупном спросе на зерновые со стороны 2,1 миллиарда человек (без учета пересечений потребления по странам)", - заявила Гаченко, отвечая на вопрос о том, какие страны сейчас больше всего нуждаются в зерне и о каком количестве человек может идти речь.
По ее словам, предполагается, что наиболее нуждающимися в зерне странами можно считать государства, которые являются крупнейшими его потребителями. Так, по потреблению пшеницы и меслина (в виде совокупных объемов импорта) в абсолютном выражении лидерами являются Шри-Ланка (объем импорта 583,2 миллиона тонн в 2022 году по данным ITC TrademMap), Китай (9,9 миллиона), Индонезия (9,5 миллиона), Турция (8,9 миллиона) и Италия (6,9 миллиона).
"В Шри-Ланке в 2022 году из-за неурожая на протяжении нескольких сезонов дефицит продовольствия затронул более 6,3 миллиона человек, что способствовало значительному росту объема импорта в этот период", - добавили в ЦCР.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент России неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.