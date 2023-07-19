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Более двух миллиардов человек в мире нуждаются в зерне, заявил эксперт - РИА Новости, 19.07.2023
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03:15 19.07.2023 (обновлено: 03:41 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/zerno-1884971317.html
Более двух миллиардов человек в мире нуждаются в зерне, заявил эксперт
Более двух миллиардов человек в мире нуждаются в зерне, заявил эксперт - РИА Новости, 19.07.2023
Более двух миллиардов человек в мире нуждаются в зерне, заявил эксперт
Потребность в зерне, в том числе российском, испытывают более 2 миллиардов человек во всем мире, наиболее нуждающейся в пшенице, меслине и кукурузе страной... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T03:15
2023-07-19T03:41
россия
шри-ланка
африка
в мире
зерновая сделка
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потребность в зерне, в том числе российском, испытывают более 2 миллиардов человек во всем мире, наиболее нуждающейся в пшенице, меслине и кукурузе страной выступает Шри-Ланка, заявила РИА Новости эксперт центра экономики несырьевого сектора ЦСР Мария Гаченко. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что готовность РФ бесплатно поставлять зерно в беднейшие страны Африки, о чем в июне говорил Владимир Путин, сохраняется. Пресс-секретарь главы государства отметил, что от зерновой сделки нуждающиеся страны Африки получили меньше всех. Также, по его словам, РФ ведет контакты по поставкам с африканскими партнерами и продолжит их на саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге. "В совокупности, по данным Всемирного банка, речь идет о численности населения более 1,8 миллиарда человек в случае потребления пшеницы и меслина, и более чем 1,7 миллиарда человек – в случае кукурузы. В целом можно говорить о совокупном спросе на зерновые со стороны 2,1 миллиарда человек (без учета пересечений потребления по странам)", - заявила Гаченко, отвечая на вопрос о том, какие страны сейчас больше всего нуждаются в зерне и о каком количестве человек может идти речь. По ее словам, предполагается, что наиболее нуждающимися в зерне странами можно считать государства, которые являются крупнейшими его потребителями. Так, по потреблению пшеницы и меслина (в виде совокупных объемов импорта) в абсолютном выражении лидерами являются Шри-Ланка (объем импорта 583,2 миллиона тонн в 2022 году по данным ITC TrademMap), Китай (9,9 миллиона), Индонезия (9,5 миллиона), Турция (8,9 миллиона) и Италия (6,9 миллиона). По кукурузе также лидируют Шри-Ланка (178,7 миллиона тонн импорта в 2022 году) и Китай (20,6 миллиона), далее расположились Япония (15,3 миллиона), Корея (11,8 миллиона) и Вьетнам (9,3 миллиона). "В Шри-Ланке в 2022 году из-за неурожая на протяжении нескольких сезонов дефицит продовольствия затронул более 6,3 миллиона человек, что способствовало значительному росту объема импорта в этот период", - добавили в ЦCР. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент России неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230719/sdelka-1884968154.html
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россия, шри-ланка, африка, в мире, зерновая сделка
Россия, Шри-Ланка, Африка, В мире, Зерновая сделка
Более двух миллиардов человек в мире нуждаются в зерне, заявил эксперт

Эксперт ЦСР: более двух миллиардов человек нуждаются в зерне, прежде всего Шри-Ланка

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потребность в зерне, в том числе российском, испытывают более 2 миллиардов человек во всем мире, наиболее нуждающейся в пшенице, меслине и кукурузе страной выступает Шри-Ланка, заявила РИА Новости эксперт центра экономики несырьевого сектора ЦСР Мария Гаченко.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что готовность РФ бесплатно поставлять зерно в беднейшие страны Африки, о чем в июне говорил Владимир Путин, сохраняется. Пресс-секретарь главы государства отметил, что от зерновой сделки нуждающиеся страны Африки получили меньше всех. Также, по его словам, РФ ведет контакты по поставкам с африканскими партнерами и продолжит их на саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.
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"В совокупности, по данным Всемирного банка, речь идет о численности населения более 1,8 миллиарда человек в случае потребления пшеницы и меслина, и более чем 1,7 миллиарда человек – в случае кукурузы. В целом можно говорить о совокупном спросе на зерновые со стороны 2,1 миллиарда человек (без учета пересечений потребления по странам)", - заявила Гаченко, отвечая на вопрос о том, какие страны сейчас больше всего нуждаются в зерне и о каком количестве человек может идти речь.
По ее словам, предполагается, что наиболее нуждающимися в зерне странами можно считать государства, которые являются крупнейшими его потребителями. Так, по потреблению пшеницы и меслина (в виде совокупных объемов импорта) в абсолютном выражении лидерами являются Шри-Ланка (объем импорта 583,2 миллиона тонн в 2022 году по данным ITC TrademMap), Китай (9,9 миллиона), Индонезия (9,5 миллиона), Турция (8,9 миллиона) и Италия (6,9 миллиона).
По кукурузе также лидируют Шри-Ланка (178,7 миллиона тонн импорта в 2022 году) и Китай (20,6 миллиона), далее расположились Япония (15,3 миллиона), Корея (11,8 миллиона) и Вьетнам (9,3 миллиона).
"В Шри-Ланке в 2022 году из-за неурожая на протяжении нескольких сезонов дефицит продовольствия затронул более 6,3 миллиона человек, что способствовало значительному росту объема импорта в этот период", - добавили в ЦCР.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент России неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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РоссияШри-ЛанкаАфрикаВ миреЗерновая сделка
 
 
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