https://ria.ru/20230719/zatoplenie-1885117181.html
В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации
В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации - РИА Новости, 19.07.2023
В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации
Реанимационную палату, в которой находились пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, затопило в оренбургской клинике из-за прорыва ливневой... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:54
2023-07-19T16:54
2023-07-19T16:54
происшествия
здоровье - общество
оренбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596941383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f98a97a147d26f90fd0ff523548d25f.jpg
УФА, 19 июл – РИА Новости. Реанимационную палату, в которой находились пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, затопило в оренбургской клинике из-за прорыва ливневой канализации, больных успели перевести в другую палату, сообщил в Telegram-канале главный врач клинической больницы им. В.И. Войнова Александр Редюков. Оренбургское региональное телевидение в своём Telegram-канале опубликовало видео инцидента. На кадрах видно, как льется вода с потолка в палате, медики сдвигают каталки и аппаратуру. Главный врач Оренбургской областной клинической больницы им. В.И. Войнова Александр Редюков в телеграм-канале клиники написал, что в отделении реанимации для больных с ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) произошел прорыв ливневой канализации. "Площадь прорыва - одна палата. Пациенты из палаты переведены. Оборудование не пострадало. В рамках гарантийных обязательств подрядчик приступил к работам. Благодарю сотрудников отделения реанимации для больных с ОНМК за оперативное устранение последствий", - говорится в сообщении.
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596941383_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_80f577495638ff03679a5e8282a4109b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, оренбург
Происшествия, Здоровье - Общество, Оренбург
В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации
Главврач Редюков: палату реанимации затопило в клинике в Оренбурге из-за прорыва ливневки