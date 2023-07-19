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В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации - РИА Новости, 19.07.2023
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16:54 19.07.2023
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В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации
В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации - РИА Новости, 19.07.2023
В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации
Реанимационную палату, в которой находились пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, затопило в оренбургской клинике из-за прорыва ливневой... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:54
2023-07-19T16:54
происшествия
здоровье - общество
оренбург
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УФА, 19 июл – РИА Новости. Реанимационную палату, в которой находились пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, затопило в оренбургской клинике из-за прорыва ливневой канализации, больных успели перевести в другую палату, сообщил в Telegram-канале главный врач клинической больницы им. В.И. Войнова Александр Редюков. Оренбургское региональное телевидение в своём Telegram-канале опубликовало видео инцидента. На кадрах видно, как льется вода с потолка в палате, медики сдвигают каталки и аппаратуру. Главный врач Оренбургской областной клинической больницы им. В.И. Войнова Александр Редюков в телеграм-канале клиники написал, что в отделении реанимации для больных с ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) произошел прорыв ливневой канализации. "Площадь прорыва - одна палата. Пациенты из палаты переведены. Оборудование не пострадало. В рамках гарантийных обязательств подрядчик приступил к работам. Благодарю сотрудников отделения реанимации для больных с ОНМК за оперативное устранение последствий", - говорится в сообщении.
оренбург
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происшествия, здоровье - общество, оренбург
Происшествия, Здоровье - Общество, Оренбург
В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации

Главврач Редюков: палату реанимации затопило в клинике в Оренбурге из-за прорыва ливневки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВрач несёт капельницу
Врач несёт капельницу - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Врач несёт капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 19 июл – РИА Новости. Реанимационную палату, в которой находились пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, затопило в оренбургской клинике из-за прорыва ливневой канализации, больных успели перевести в другую палату, сообщил в Telegram-канале главный врач клинической больницы им. В.И. Войнова Александр Редюков.
Оренбургское региональное телевидение в своём Telegram-канале опубликовало видео инцидента. На кадрах видно, как льется вода с потолка в палате, медики сдвигают каталки и аппаратуру.
Главный врач Оренбургской областной клинической больницы им. В.И. Войнова Александр Редюков в телеграм-канале клиники написал, что в отделении реанимации для больных с ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) произошел прорыв ливневой канализации.
«
"Площадь прорыва - одна палата. Пациенты из палаты переведены. Оборудование не пострадало. В рамках гарантийных обязательств подрядчик приступил к работам. Благодарю сотрудников отделения реанимации для больных с ОНМК за оперативное устранение последствий", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоОренбург
 
 
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