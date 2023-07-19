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В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации

В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации - РИА Новости, 19.07.2023

В оренбургской клинике палату реанимации затопило из-за прорыва канализации

Реанимационную палату, в которой находились пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, затопило в оренбургской клинике из-за прорыва ливневой... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:54

2023-07-19T16:54

2023-07-19T16:54

происшествия

здоровье - общество

оренбург

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УФА, 19 июл – РИА Новости. Реанимационную палату, в которой находились пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, затопило в оренбургской клинике из-за прорыва ливневой канализации, больных успели перевести в другую палату, сообщил в Telegram-канале главный врач клинической больницы им. В.И. Войнова Александр Редюков. Оренбургское региональное телевидение в своём Telegram-канале опубликовало видео инцидента. На кадрах видно, как льется вода с потолка в палате, медики сдвигают каталки и аппаратуру. Главный врач Оренбургской областной клинической больницы им. В.И. Войнова Александр Редюков в телеграм-канале клиники написал, что в отделении реанимации для больных с ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) произошел прорыв ливневой канализации. "Площадь прорыва - одна палата. Пациенты из палаты переведены. Оборудование не пострадало. В рамках гарантийных обязательств подрядчик приступил к работам. Благодарю сотрудников отделения реанимации для больных с ОНМК за оперативное устранение последствий", - говорится в сообщении.

оренбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, оренбург