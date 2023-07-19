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Додону продлили запрет на выезд из Молдавии - РИА Новости, 19.07.2023
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12:18 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/zapret-1885025417.html
Додону продлили запрет на выезд из Молдавии
Додону продлили запрет на выезд из Молдавии - РИА Новости, 19.07.2023
Додону продлили запрет на выезд из Молдавии
Высшая судебная палата Молдавии продлила еще на 60 дней запрет на выезд из страны экс-президенту республики, лидеру оппозиционной Партии социалистов Игорю... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:18
2023-07-19T12:18
молдавия
игорь додон
в мире
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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии продлила еще на 60 дней запрет на выезд из страны экс-президенту республики, лидеру оппозиционной Партии социалистов Игорю Додону. В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка восьми уголовных дел, три из них рассматриваются в судах. "Игорь Додон остается под судебным контролем. Высшая судебная палата продлила запрет на выезд из страны еще на 60 дней", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Партии социалистов. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.
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молдавия, игорь додон, в мире
Молдавия, Игорь Додон, В мире
Додону продлили запрет на выезд из Молдавии

Суд продлил запрет на выезд из страны экс-президенту Молдавии Игорю Додону еще на 60 дней

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии продлила еще на 60 дней запрет на выезд из страны экс-президенту республики, лидеру оппозиционной Партии социалистов Игорю Додону.
В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка восьми уголовных дел, три из них рассматриваются в судах.
"Игорь Додон остается под судебным контролем. Высшая судебная палата продлила запрет на выезд из страны еще на 60 дней", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Партии социалистов.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.
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