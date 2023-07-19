https://ria.ru/20230719/vyazanie-1885046017.html

Ярославская мастерица связала жилеты и туники детям из новых регионов

Ярославская мастерица связала жилеты и туники детям из новых регионов - РИА Новости, 19.07.2023

Ярославская мастерица связала жилеты и туники детям из новых регионов

Жительница Ярославля Антонина Нестеренко связала жилеты и туники детям из новых регионов России, потому что, по ее словам, им нужны "положительные эмоции,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:25

2023-07-19T13:25

2023-07-19T13:25

надежные люди

ярославская область

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Жительница Ярославля Антонина Нестеренко связала жилеты и туники детям из новых регионов России, потому что, по ее словам, им нужны "положительные эмоции, забота и тепло", также мастерица вяжет носки для бойцов с передовой, сообщил в Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Ярославская мастерица Антонина Нестеренко связала жилеты и туники детям из новых регионов России. Вещи ярославна принесла в штаб Народного фронта с просьбой передать их ребятам, которые многое пережили и нуждаются в положительных эмоциях, заботе и тепле. Говорит, вязала с любовью, как своей внучке", - написал Евраев. По его словам, Нестеренко просила передать слова поддержки ярославским бойцам на передовой. "В холода она вязала носки бойцам, участвовала в сборе гуманитарной помощи. И этот вклад не менее ценен, чем дорогостоящее обмундирование или сложная техника. Каждый помогает, чем может, и в этом единстве наша главная сила", - подчеркнул губернатор. Он опубликовал видео ярославского регионального отделения Народного фронта, где Антонина Нестеренко рассказывает, почему помогает российским бойцам. "Мне бы хотелось хотя бы маленькую долю, маленькую каплю своего сердца, своей души передать всем ребятам, которые сейчас за нас стоят, а мы за их спинами. Каждого, кто там сражается, я считаю своим сыном или внуком, потому что только настоящие мужчины могут постоять за Родину", - сказала мастерица.

https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856934006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ярославская область, ярославль