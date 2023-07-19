https://ria.ru/20230719/vsu-1885127439.html
СМИ: более десяти тысяч украинских солдат потеряли конечности на СВО
СМИ: более десяти тысяч украинских солдат потеряли конечности на СВО - РИА Новости, 19.07.2023
СМИ: более десяти тысяч украинских солдат потеряли конечности на СВО
Более 10 тысяч украинских солдат потеряли конечности в ходе конфликта, сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на источником в военных кругах. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:17
2023-07-19T17:17
2023-07-19T17:17
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч украинских солдат потеряли конечности в ходе конфликта, сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на источником в военных кругах. "Число раненных солдат, ожидающих протезы одной или двух ног, превышает десять тысяч", - пишет газета со ссылкой на информированный источник. Издание отмечает, что американская благотворительная организация Kind Deeds спонсирует протезирование украинских солдат с октября 2022 года. Однако, по словам главы украинского отделения организации Александра Рубцова, организация не справляется, список ожидания слишком велик. "Благодаря нам 20 человек снова на ногах, но в списке ожидания у нас еще 200 человек, и для того, чтобы удовлетворить запрос, понадобится еще сто организаций как наша", - приводит издание слова Рубцова. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230211/mobilizatsiya-1851375040.html
https://ria.ru/20230717/vsu-1884673568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: более десяти тысяч украинских солдат потеряли конечности на СВО
Newsweek: более десяти тысяч украинских солдат ожидают протезы одной или двух ног
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Более 10 тысяч украинских солдат потеряли конечности в ходе конфликта, сообщает американское издание Newsweek
со ссылкой на источником в военных кругах.
"Число раненных солдат, ожидающих протезы одной или двух ног, превышает десять тысяч", - пишет газета со ссылкой на информированный источник.
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Издание отмечает, что американская благотворительная организация Kind Deeds спонсирует протезирование украинских солдат с октября 2022 года. Однако, по словам главы украинского отделения организации Александра Рубцова, организация не справляется, список ожидания слишком велик.
"Благодаря нам 20 человек снова на ногах, но в списке ожидания у нас еще 200 человек, и для того, чтобы удовлетворить запрос, понадобится еще сто организаций как наша", - приводит издание слова Рубцова.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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