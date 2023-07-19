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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Потери Украины на запорожском направлении за сутки превысили 170 военных, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:15
2023-07-19T14:15
2023-07-19T14:57
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потери Украины на запорожском направлении за сутки превысили 170 военных, сообщило в среду министерство обороны РФ.В сводке военного ведомства отмечается, что потери противника за сутки на данном направлении "составили более 170 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", три орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50"."В районе населенного пункта Марфополь Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Также в районе города Запорожья уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ", - говорится в сообщении.", - отмечает МО РФ.Кроме того, уничтожены семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Березовое Днепропетровской области, Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, сша, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 170 солдат ВСУ на Запорожском направлении