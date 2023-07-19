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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 19.07.2023 (обновлено: 14:57 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/vsu-1885058440.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Потери Украины на запорожском направлении за сутки превысили 170 военных, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:15
2023-07-19T14:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потери Украины на запорожском направлении за сутки превысили 170 военных, сообщило в среду министерство обороны РФ.В сводке военного ведомства отмечается, что потери противника за сутки на данном направлении "составили более 170 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", три орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50"."В районе населенного пункта Марфополь Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Также в районе города Запорожья уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ", - говорится в сообщении.", - отмечает МО РФ.Кроме того, уничтожены семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Березовое Днепропетровской области, Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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россия, украина, сша, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 170 солдат ВСУ на Запорожском направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Потери Украины на запорожском направлении за сутки превысили 170 военных, сообщило в среду министерство обороны РФ.
В сводке военного ведомства отмечается, что потери противника за сутки на данном направлении "составили более 170 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", три орудия Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".
"В районе населенного пункта Марфополь Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Также в районе города Запорожья уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ", - говорится в сообщении.", - отмечает МО РФ.
Кроме того, уничтожены семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Березовое Днепропетровской области, Малая Токмачка, Работино, Преображенка, Успеновка и Новояковлевка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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