https://ria.ru/20230719/vizy-1885142385.html

Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев

Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев - РИА Новости, 19.07.2023

Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев

Власти России рассчитывают, что в ближайшее время электронные визы заработают для дружественных стран, предварительно это должно произойти осенью, заявил... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:25

2023-07-19T18:25

2023-07-19T18:25

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти России рассчитывают, что в ближайшее время электронные визы заработают для дружественных стран, предварительно это должно произойти осенью, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Уже решение по электронным визам принято, мы рассчитываем, что в ближайшее время на наших соседях в дружественных странах мы увидим работу этого механизма. Прежде всего, конечно, с КНР, с Индией", - сказал он. Чернышенко уточнил, что электронные визы могут заработать осенью.

https://ria.ru/20230706/inostrantsy-1882404211.html

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индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, дмитрий чернышенко, китай, индия, визы