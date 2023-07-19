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Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев - РИА Новости, 19.07.2023
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Туризм
 
18:25 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/vizy-1885142385.html
Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев
Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев - РИА Новости, 19.07.2023
Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев
Власти России рассчитывают, что в ближайшее время электронные визы заработают для дружественных стран, предварительно это должно произойти осенью, заявил... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:25
2023-07-19T18:25
туризм
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дмитрий чернышенко
китай
индия
визы
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти России рассчитывают, что в ближайшее время электронные визы заработают для дружественных стран, предварительно это должно произойти осенью, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Уже решение по электронным визам принято, мы рассчитываем, что в ближайшее время на наших соседях в дружественных странах мы увидим работу этого механизма. Прежде всего, конечно, с КНР, с Индией", - сказал он. Чернышенко уточнил, что электронные визы могут заработать осенью.
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новости - туризм, туризм, туристы, дмитрий чернышенко, китай, индия, визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дмитрий Чернышенко, Китай, Индия, Визы
Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев

Чернышенко: рассчитываем, что вскоре электронные визы заработают для дружественных стран

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются перед витриной ГУМа в Москве
Туристы фотографируются перед витриной ГУМа в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти России рассчитывают, что в ближайшее время электронные визы заработают для дружественных стран, предварительно это должно произойти осенью, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Уже решение по электронным визам принято, мы рассчитываем, что в ближайшее время на наших соседях в дружественных странах мы увидим работу этого механизма. Прежде всего, конечно, с КНР, с Индией", - сказал он.
Чернышенко уточнил, что электронные визы могут заработать осенью.
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