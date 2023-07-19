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Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев
Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев - РИА Новости, 19.07.2023
Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев
Власти России рассчитывают, что в ближайшее время электронные визы заработают для дружественных стран, предварительно это должно произойти осенью, заявил... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:25
2023-07-19T18:25
2023-07-19T18:25
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти России рассчитывают, что в ближайшее время электронные визы заработают для дружественных стран, предварительно это должно произойти осенью, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Уже решение по электронным визам принято, мы рассчитываем, что в ближайшее время на наших соседях в дружественных странах мы увидим работу этого механизма. Прежде всего, конечно, с КНР, с Индией", - сказал он. Чернышенко уточнил, что электронные визы могут заработать осенью.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Дмитрий Чернышенко, Китай, Индия, Визы
Чернышенко рассказал, когда заработают электронные визы для иностранцев
Чернышенко: рассчитываем, что вскоре электронные визы заработают для дружественных стран
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти России рассчитывают, что в ближайшее время электронные визы заработают для дружественных стран, предварительно это должно произойти осенью, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Уже решение по электронным визам принято, мы рассчитываем, что в ближайшее время на наших соседях в дружественных странах мы увидим работу этого механизма. Прежде всего, конечно, с КНР, с Индией", - сказал он.
Чернышенко уточнил, что электронные визы могут заработать осенью.
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