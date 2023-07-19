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Российские войска нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области

Российские войска нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области - РИА Новости, 19.07.2023

Российские войска нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области

Вооруженные силы РФ в ночь со вторника на среду нанесли удары крылатыми ракетами по авиабазе Канатово воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:14

2023-07-19T14:14

2023-07-19T14:32

специальная военная операция на украине

кировоградская область

украина

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ночь со вторника на среду нанесли удары крылатыми ракетами по авиабазе Канатово воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области", - сказали в ведомстве.Там подчеркнули, что "все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута".

https://ria.ru/20230719/starlink-1885054713.html

кировоградская область

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кировоградская область, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)