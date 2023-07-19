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Российские войска нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области
Российские войска нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области - РИА Новости, 19.07.2023
Российские войска нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области
Вооруженные силы РФ в ночь со вторника на среду нанесли удары крылатыми ракетами по авиабазе Канатово воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:14
2023-07-19T14:14
2023-07-19T14:32
специальная военная операция на украине
кировоградская область
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ночь со вторника на среду нанесли удары крылатыми ракетами по авиабазе Канатово воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области", - сказали в ведомстве.Там подчеркнули, что "все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута".
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кировоградская область, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области
Минобороны: российские войска нанесли удар по авиабазе Украины в Кировоградской области