https://ria.ru/20230719/turizm-1885107592.html

Путин обсудил с Мишустиным внутренний туризм

Путин обсудил с Мишустиным внутренний туризм - РИА Новости, 19.07.2023

Путин обсудил с Мишустиным внутренний туризм

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным внутренний туризм, который получил взрывной рост, инфраструктура... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:32

2023-07-19T16:32

2023-07-19T17:38

туризм

владимир путин

михаил мишустин

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным внутренний туризм, который получил взрывной рост, инфраструктура развивается, на это обращает внимание государство."Вы знаете, я сегодня только с председателем правительства разговаривал, и он сказал о том, что у нас внутренний туризм, он просто имеет характер такого взрывного роста. И это не в последнюю очередь происходит, конечно, государство обращает внимание, развитие инфраструктуры", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Глава государства отметил, что такой рост внутреннего туризма возможен в том числе благодаря активистам, как один из участников заседания - Иван Савичев."Это делает это времяпрепровождение интересным, полезным и завораживающим отчасти, и очень содержательным с точки зрения воспитания в человеке любви к Родине", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884010496.html

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владимир путин, михаил мишустин, россия, новости - туризм