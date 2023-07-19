https://ria.ru/20230719/troitsa-1885115242.html

В Центре Грабаря рассказали о последних приготовлениях к прибытию "Троицы"

В Центре Грабаря рассказали о последних приготовлениях к прибытию "Троицы" - РИА Новости, 19.07.2023

В Центре Грабаря рассказали о последних приготовлениях к прибытию "Троицы"

Специальное помещение готово принять икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:49

2023-07-19T16:49

2023-07-19T16:49

культура

владимир путин

ольга любимова

третьяковская галерея

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Специальное помещение готово принять икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, сообщил РИА Новости его директор Дмитрий Сергеев.Реликвию доставят в среду из храма Христа Спасителя, где верующие могли ей поклониться с начала июня."Центр Грабаря создал все необходимые условия с учетом требований Государственной Третьяковской галереи и нормативных актов Министерства культуры. В помещении, где будет размещена икона, установлен требуемый температурно-влажностный режим, реализованы требования по освещению, есть все необходимые устройства по противопожарной защите и охране памятника. Центр Грабаря готов принять икону "Святая Троица", — сказал Сергеев.В специальной комнате обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50 процентов. Также оборудована комфортная световая среда с светодиодными светильниками, цветовой температурой четыре тысячи кельвинов.После прибытия иконы эксперты изучат ее состояние и примут решение о дальнейших работах. Участниками расширенного реставрационного совета станут специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы".В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви.На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

владимир путин, ольга любимова, третьяковская галерея