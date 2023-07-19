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В Центре Грабаря рассказали о последних приготовлениях к прибытию "Троицы" - РИА Новости, 19.07.2023
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Культура
 
16:49 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/troitsa-1885115242.html
В Центре Грабаря рассказали о последних приготовлениях к прибытию "Троицы"
В Центре Грабаря рассказали о последних приготовлениях к прибытию "Троицы" - РИА Новости, 19.07.2023
В Центре Грабаря рассказали о последних приготовлениях к прибытию "Троицы"
Специальное помещение готово принять икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:49
2023-07-19T16:49
культура
владимир путин
ольга любимова
третьяковская галерея
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Специальное помещение готово принять икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, сообщил РИА Новости его директор Дмитрий Сергеев.Реликвию доставят в среду из храма Христа Спасителя, где верующие могли ей поклониться с начала июня.&quot;Центр Грабаря создал все необходимые условия с учетом требований Государственной Третьяковской галереи и нормативных актов Министерства культуры. В помещении, где будет размещена икона, установлен требуемый температурно-влажностный режим, реализованы требования по освещению, есть все необходимые устройства по противопожарной защите и охране памятника. Центр Грабаря готов принять икону &quot;Святая Троица&quot;, — сказал Сергеев.В специальной комнате обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50 процентов. Также оборудована комфортная световая среда с светодиодными светильниками, цветовой температурой четыре тысячи кельвинов.После прибытия иконы эксперты изучат ее состояние и примут решение о дальнейших работах. Участниками расширенного реставрационного совета станут специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы".В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви.На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.
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владимир путин, ольга любимова, третьяковская галерея
Культура, Владимир Путин, Ольга Любимова, Третьяковская галерея
В Центре Грабаря рассказали о последних приготовлениях к прибытию "Троицы"

Директор Центра Грабаря Сергеев рассказал о последних приготовлениях к прибытию "Троицы"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриаршее служение по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя
Патриаршее служение по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Специальное помещение готово принять икону "Святая Троица" Андрея Рублева во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, сообщил РИА Новости его директор Дмитрий Сергеев.
Реликвию доставят в среду из храма Христа Спасителя, где верующие могли ей поклониться с начала июня.
«

"Центр Грабаря создал все необходимые условия с учетом требований Государственной Третьяковской галереи и нормативных актов Министерства культуры. В помещении, где будет размещена икона, установлен требуемый температурно-влажностный режим, реализованы требования по освещению, есть все необходимые устройства по противопожарной защите и охране памятника. Центр Грабаря готов принять икону "Святая Троица", — сказал Сергеев.

В специальной комнате обеспечены те же условия, в каких реликвия пребывала в Третьяковской галерее: температура 19 градусов, влажность 50 процентов. Также оборудована комфортная световая среда с светодиодными светильниками, цветовой температурой четыре тысячи кельвинов.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ центре имени И. Э. Грабаря для хранения иконы Святой Троицы подготовили специальное помещение
В центре имени И. Э. Грабаря для хранения иконы Святой Троицы подготовили специальное помещение - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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В центре имени И. Э. Грабаря для хранения иконы Святой Троицы подготовили специальное помещение
После прибытия иконы эксперты изучат ее состояние и примут решение о дальнейших работах. Участниками расширенного реставрационного совета станут специалисты Третьяковской галереи, которые много лет занимались сохранением "Троицы".
В мае Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви.
На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.
Рублев Андрей. Святая Троица. 1425-1427
Жизнь "Троицы" в Третьяковке: что будет с легендарной иконой Андрея Рублева
21 июня, 16:54
 
КультураВладимир ПутинОльга ЛюбимоваТретьяковская галерея
 
 
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