https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885076156.html
На Алтае открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников СВО
На Алтае открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников СВО - РИА Новости, 19.07.2023
На Алтае открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников СВО
Волонтёры открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников спецоперации в селе Хабары Алтайского края, они передали военным уже 30 сетей, сообщает... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:00
2023-07-19T15:00
2023-07-19T15:00
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БАРНАУЛ, 19 июл - РИА Новости. Волонтёры открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников спецоперации в селе Хабары Алтайского края, они передали военным уже 30 сетей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. "В селе Хабары появился пункт плетения маскировочных сетей. Такой пункт появился благодаря активной гражданской позиции "серебряных" волонтеров и неравнодушных жителей. В свободное от работы время, несмотря на домашние дела, активистки собираются в своей "мастерской". Сколько сил и душевного тепла они вкладывают в свой труд!" - говорится в сообщении. Отмечается, что создание маскировочных сетей – это физически тяжёлая работа, а каждая созданная волонтёрами сеть – произведение искусства. "Сети от "серебряных" волонтёров востребованы бойцами различных воинских подразделений. Руками тружениц уже сделано 30 маскировочных сетей и передано для мужчин, которые сегодня участвуют в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции", - отмечает пресс-служба. "Серебряными" волонтёрами принято называть добровольцев старше 55 лет.
https://ria.ru/20230719/vyazanie-1885046017.html
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общество, алтайский край
Надежные люди, Общество, Алтайский край
На Алтае открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников СВО
Волонтеры на Алтае открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников спецоперации
БАРНАУЛ, 19 июл - РИА Новости.
Волонтёры открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников спецоперации в селе Хабары Алтайского края, они передали военным уже 30 сетей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты
региона.
"В селе Хабары появился пункт плетения маскировочных сетей. Такой пункт появился благодаря активной гражданской позиции "серебряных" волонтеров и неравнодушных жителей. В свободное от работы время, несмотря на домашние дела, активистки собираются в своей "мастерской". Сколько сил и душевного тепла они вкладывают в свой труд!" - говорится в сообщении.
Отмечается, что создание маскировочных сетей – это физически тяжёлая работа, а каждая созданная волонтёрами сеть – произведение искусства.
"Сети от "серебряных" волонтёров востребованы бойцами различных воинских подразделений. Руками тружениц уже сделано 30 маскировочных сетей и передано для мужчин, которые сегодня участвуют в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции", - отмечает пресс-служба.
"Серебряными" волонтёрами принято называть добровольцев старше 55 лет.
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