https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885076156.html

На Алтае открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников СВО

На Алтае открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников СВО - РИА Новости, 19.07.2023

На Алтае открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников СВО

Волонтёры открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников спецоперации в селе Хабары Алтайского края, они передали военным уже 30 сетей, сообщает... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:00

2023-07-19T15:00

2023-07-19T15:00

надежные люди

общество

алтайский край

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БАРНАУЛ, 19 июл - РИА Новости. Волонтёры открыли пункт плетения маскировочных сетей для участников спецоперации в селе Хабары Алтайского края, они передали военным уже 30 сетей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты региона. "В селе Хабары появился пункт плетения маскировочных сетей. Такой пункт появился благодаря активной гражданской позиции "серебряных" волонтеров и неравнодушных жителей. В свободное от работы время, несмотря на домашние дела, активистки собираются в своей "мастерской". Сколько сил и душевного тепла они вкладывают в свой труд!" - говорится в сообщении. Отмечается, что создание маскировочных сетей – это физически тяжёлая работа, а каждая созданная волонтёрами сеть – произведение искусства. "Сети от "серебряных" волонтёров востребованы бойцами различных воинских подразделений. Руками тружениц уже сделано 30 маскировочных сетей и передано для мужчин, которые сегодня участвуют в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции", - отмечает пресс-служба. "Серебряными" волонтёрами принято называть добровольцев старше 55 лет.

https://ria.ru/20230719/vyazanie-1885046017.html

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общество, алтайский край