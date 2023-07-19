https://ria.ru/20230719/sotrudnichestvo-1885058969.html
Цивилев и премьер-министр Белоруссии обсудили сотрудничество
Цивилев и премьер-министр Белоруссии обсудили сотрудничество - РИА Новости, 19.07.2023
Цивилев и премьер-министр Белоруссии обсудили сотрудничество
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, они обсудили новые направления сотрудничества, сообщает... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:18
2023-07-19T14:18
2023-07-19T14:18
кемеровская область
белоруссия
сергей цивилев
роман головченко
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КЕМЕРОВО, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, они обсудили новые направления сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "В ходе рабочего визита в Республику Беларусь губернатор Сергей Цивилев обсудил с премьер-министром Романом Головченко торгово-экономические отношения и новые направления сотрудничества", – говорится в сообщении. "Я здесь нахожусь в должности не только губернатора Кузбасса, но и председателя Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение". Стратегия развития Сибири формируется так, чтобы она давала эффект и для страны, и для всех субъектов. Это богатый регион с очень большим потенциалом. Думаю, что нам с вами надо вести работу по всему Сибирскому федеральному округу. Кузбасс, и вообще Сибирь, быстро развивается, с учетом того, что сейчас нужно заместить нишу производителей техники, которые ушли в связи с санкциями. Поэтому заход белорусских брендов — очень своевременное и правильное решение", — цитирует пресс-служба Цивилева. Стороны отметили, что одно из самых перспективных направлений — поставка техники для горнодобывающей промышленности. Роман Головченко подчеркнул, что для Белоруссии Кузбасс — важный партнер. "В прошлом году мы наработали на 600 миллионов долларов. У нас большая зависимость от поставок карьерной техники. Предприятия области — одни из крупнейших потребителей самосвалов "Белаз", — обозначил глава правительства Белоруссии. Сергей Цивилев напомнил, что Кузбасс и Белоруссию связывают давние партнерские и дружеские отношения. "Мы реализовали уже не один совместный проект — построен сервисный центр компании "Белаз". Проект очень успешный, сервисный центр загружен полностью и потребность колоссальная. Поэтому мы приняли решение о строительстве второй очереди, задача — реализовать его как можно быстрее. Делегация Республики Беларусь во главе с министром промышленности работает сейчас у нас. Предложено создать мультибрендовый сервисный центр в Кузбассе по продаже и обслуживанию дорожной и сельскохозяйственной техники сразу нескольких белорусских производителей", — отметил Сергей Цивилев. Итогом встречи стала договоренность о расширении торгово-экономического сотрудничества между Кузбассом, регионами ассоциации "Сибирское соглашение" и Белоруссией.
https://ria.ru/20230717/kuzbass-1884685673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, белоруссия, сергей цивилев, роман головченко
Кемеровская область, Белоруссия, Сергей Цивилев, Роман Головченко
КЕМЕРОВО, 19 июл – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, они обсудили новые направления сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"В ходе рабочего визита в Республику Беларусь губернатор Сергей Цивилев обсудил с премьер-министром Романом Головченко торгово-экономические отношения и новые направления сотрудничества", – говорится в сообщении.
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"Я здесь нахожусь в должности не только губернатора Кузбасса, но и председателя Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение". Стратегия развития Сибири формируется так, чтобы она давала эффект и для страны, и для всех субъектов. Это богатый регион с очень большим потенциалом. Думаю, что нам с вами надо вести работу по всему Сибирскому федеральному округу. Кузбасс, и вообще Сибирь, быстро развивается, с учетом того, что сейчас нужно заместить нишу производителей техники, которые ушли в связи с санкциями. Поэтому заход белорусских брендов — очень своевременное и правильное решение", — цитирует пресс-служба Цивилева
.
Стороны отметили, что одно из самых перспективных направлений — поставка техники для горнодобывающей промышленности. Роман Головченко подчеркнул, что для Белоруссии Кузбасс — важный партнер.
"В прошлом году мы наработали на 600 миллионов долларов. У нас большая зависимость от поставок карьерной техники. Предприятия области — одни из крупнейших потребителей самосвалов "Белаз", — обозначил глава правительства Белоруссии.
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Сергей Цивилев напомнил, что Кузбасс и Белоруссию связывают давние партнерские и дружеские отношения.
«
"Мы реализовали уже не один совместный проект — построен сервисный центр компании "Белаз". Проект очень успешный, сервисный центр загружен полностью и потребность колоссальная. Поэтому мы приняли решение о строительстве второй очереди, задача — реализовать его как можно быстрее. Делегация Республики Беларусь во главе с министром промышленности работает сейчас у нас. Предложено создать мультибрендовый сервисный центр в Кузбассе по продаже и обслуживанию дорожной и сельскохозяйственной техники сразу нескольких белорусских производителей", — отметил Сергей Цивилев.
Итогом встречи стала договоренность о расширении торгово-экономического сотрудничества между Кузбассом, регионами ассоциации "Сибирское соглашение" и Белоруссией.