https://ria.ru/20230719/shtrafy-1885048031.html

Сенаторы одобрили закон о штрафах за нарушения при производстве пива

Сенаторы одобрили закон о штрафах за нарушения при производстве пива - РИА Новости, 19.07.2023

Сенаторы одобрили закон о штрафах за нарушения при производстве пива

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий административные штрафы за нарушения при производстве и обороте пива, пивных напитков,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:34

2023-07-19T13:34

2023-07-19T13:34

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий административные штрафы за нарушения при производстве и обороте пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Инициатива вступает в силу с 1 сентября 2023 года. За подобные нарушения юрлица будут наказываться штрафом в размере от 100 до 150 тысяч рублей. Также возможна конфискация самой продукции, а также оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспорта, которые использовались для её производства и оборота. Грубое нарушение повлечет штраф в размере 150-200 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 30 дней, причем в обоих случаях также возможна конфискация продукции, оборудования и т.д. Грубым нарушением считается производство и оборот соответствующей продукции с добавлением этилового спирта, без использования автоматических средств измерения объема готовой продукции и предоставления данных в ЕГАИС; использование не принадлежащего производителю основного технологического оборудования. За производство таких напитков без включения в реестр производителей или без внесения в него изменений для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 35 до 50 тысяч рублей. Для юрлиц аналогичное правонарушение повлечет штраф в 200-300 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 60 суток, причем в обоих случаях возможна конфискация продукции, оборудования, сырья и т.д.

https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882153490.html

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

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