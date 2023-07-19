https://ria.ru/20230719/sblizhenie-1884966968.html

СМИ сообщили об опасном сближении российского и американского самолетов

СМИ сообщили об опасном сближении российского и американского самолетов - РИА Новости, 19.07.2023

СМИ сообщили об опасном сближении российского и американского самолетов

РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T01:17

2023-07-19T01:17

2023-07-19T01:30

в мире

сша

россия

сирия

су-35

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В небе над Сирией произошло опасное сближение американского самолета МС-12 с российским истребителем Су-35, передает Associated Press со ссылкой на американских чиновников."Российский истребитель подлетел очень близко к американскому самолету над Сирией, вынудив его пройти через турбулентный след", — говорится в сообщении.По словам представителей американских властей, инцидент произошел в воскресенье, 16 июля.Источники агентства утверждают, что "перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим самолетом МС-12".Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что так называемая международная коалиция во главе с США в арабской республике за 16 июля 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20230718/siriya-1884774438.html

сша

россия

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, сирия, су-35