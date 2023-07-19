https://ria.ru/20230719/sblizhenie-1884966968.html
СМИ сообщили об опасном сближении российского и американского самолетов
СМИ сообщили об опасном сближении российского и американского самолетов - РИА Новости, 19.07.2023
СМИ сообщили об опасном сближении российского и американского самолетов
РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T01:17
2023-07-19T01:17
2023-07-19T01:30
в мире
сша
россия
сирия
су-35
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В небе над Сирией произошло опасное сближение американского самолета МС-12 с российским истребителем Су-35, передает Associated Press со ссылкой на американских чиновников."Российский истребитель подлетел очень близко к американскому самолету над Сирией, вынудив его пройти через турбулентный след", — говорится в сообщении.По словам представителей американских властей, инцидент произошел в воскресенье, 16 июля.Источники агентства утверждают, что "перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим самолетом МС-12".Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что так называемая международная коалиция во главе с США в арабской республике за 16 июля 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20230718/siriya-1884774438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, сирия, су-35
В мире, США, Россия, Сирия, Су-35
СМИ сообщили об опасном сближении российского и американского самолетов
AP: в небе над Сирией произошло опасное сближение американского МС-12 с российским Су-35
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
В небе над Сирией произошло опасное сближение американского самолета МС-12 с российским истребителем Су-35, передает Associated Press
со ссылкой на американских чиновников.
«
"Российский истребитель подлетел очень близко к американскому самолету над Сирией, вынудив его пройти через турбулентный след", — говорится в сообщении.
По словам представителей американских властей, инцидент произошел в воскресенье, 16 июля.
Источники агентства утверждают, что "перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим самолетом МС-12".
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что так называемая международная коалиция во главе с США в арабской республике за 16 июля 12 раз нарушила протоколы деконфликтации, тем самым создавая предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов.
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