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Заседание АНО "Россия – страна возможностей" с участием Путина
Заседание АНО "Россия – страна возможностей" с участием Путина - РИА Новости, 19.07.2023
Заседание АНО "Россия – страна возможностей" с участием Путина
Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:00
2023-07-19T17:00
2023-07-19T17:00
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Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".
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LIVE: Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО
LIVE: Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО
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РИА Новости
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96
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Заседание АНО "Россия – страна возможностей" с участием Путина
Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".
2023-07-19T17:00
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PT93M32S
Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".