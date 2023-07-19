https://ria.ru/20230719/pozhar-1885003292.html

В Крыму рассказали о сроках ликвидации последствий пожара на полигоне

В Крыму рассказали о сроках ликвидации последствий пожара на полигоне - РИА Новости, 19.07.2023

В Крыму рассказали о сроках ликвидации последствий пожара на полигоне

На ликвидацию последствий пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма понадобится день-два, после чего люди из близлежащих сел смогут вернуться в свои... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:45

2023-07-19T10:45

2023-07-19T11:00

происшествия

кировский район

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. На ликвидацию последствий пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма понадобится день-два, после чего люди из близлежащих сел смогут вернуться в свои дома, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда."Ситуация динамичная, будем наблюдать за ситуацией, когда все прекратится, люди вернутся домой… По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20230719/krym-1884987235.html

кировский район

республика крым

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происшествия, кировский район, владимир константинов, республика крым