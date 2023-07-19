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В Крыму рассказали о сроках ликвидации последствий пожара на полигоне
В Крыму рассказали о сроках ликвидации последствий пожара на полигоне - РИА Новости, 19.07.2023
В Крыму рассказали о сроках ликвидации последствий пожара на полигоне
На ликвидацию последствий пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма понадобится день-два, после чего люди из близлежащих сел смогут вернуться в свои... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:45
2023-07-19T10:45
2023-07-19T11:00
происшествия
кировский район
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. На ликвидацию последствий пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма понадобится день-два, после чего люди из близлежащих сел смогут вернуться в свои дома, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда."Ситуация динамичная, будем наблюдать за ситуацией, когда все прекратится, люди вернутся домой… По опыту, который у нас имеется, думаю, день-два. Это не длительная эвакуация", - сказал Константинов.
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кировский район
республика крым
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происшествия, кировский район, владимир константинов, республика крым
Происшествия, Кировский район, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму рассказали о сроках ликвидации последствий пожара на полигоне
Политик Константинов: на ликвидацию последствий ЧП на полигоне понадобится до двух дней