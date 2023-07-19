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Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 19.07.2023
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11:22 19.07.2023 (обновлено: 11:25 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/pogoda-1885012306.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 19.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Погода на выходных в Москве будет теплой, до плюс 24 градусов, местами возможны небольшие дожди, выпадет не более 1 миллиметра осадков, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:22
2023-07-19T11:25
общество
москва
татьяна позднякова
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Погода на выходных в Москве будет теплой, до плюс 24 градусов, местами возможны небольшие дожди, выпадет не более 1 миллиметра осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные погода улучшится, ожидаем, что в Москве при переменной облачности в ночные часы осадков не ожидается, а днем местами могут собраться кучевые облака, и пойти небольшой кратковременный дождь... Может выпасть не более миллиметра осадков - несравнимо с тем, что было во вторник", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, дневная температура на выходных в Москве поднимется плюс 22-24, в Московской области - до плюс 20-25 градусов.
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москва
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общество, москва, татьяна позднякова, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: погода на выходных в Москве будет теплой, ожидается до плюс 24

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОтдых горожан в Москве
Отдых горожан в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отдых горожан в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Погода на выходных в Москве будет теплой, до плюс 24 градусов, местами возможны небольшие дожди, выпадет не более 1 миллиметра осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"В выходные погода улучшится, ожидаем, что в Москве при переменной облачности в ночные часы осадков не ожидается, а днем местами могут собраться кучевые облака, и пойти небольшой кратковременный дождь... Может выпасть не более миллиметра осадков - несравнимо с тем, что было во вторник", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, дневная температура на выходных в Москве поднимется плюс 22-24, в Московской области - до плюс 20-25 градусов.
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ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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