Рейтинг@Mail.ru
Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:30 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/podmoskove-1885060296.html
Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье
Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2023
Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье
В Московской области продолжается обновление торговых площадей, уже ввели около 100 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:30
2023-07-19T16:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
королев
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885067245_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_d45b2bef44ab20b95677a66617818697.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Московской области продолжается обновление торговых площадей, уже ввели около 100 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "С начала года на территории региона ввели около 100 тысяч квадратных метров торговых площадей. Из них только во втором квартале было введено 60 тысяч квадратных метров. Это показывает, что в Подмосковье созданы необходимые условия для развития торговых сетей", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Он отметил, что в Московской области продолжают строить и открывать новые современные рынки и другие объекты торговли. Это позволяет организовать новые рабочие места для жителей региона, а также расширить ассортимент предлагаемых потребителям товаров. "По итогам полугодия , обеспеченность площадью торговых объектов, составила 1547 квадратных метров на 1000 жителей. Отмечу, что большую часть площадей - строят на замену палаточных рынков, старых зданий, требующих ремонта. В результате жители получают комфортные места для покупок, с современными фуд-кортами и оборудованием", - уточнил Филимонов. Самый высокий прирост количества площадей отмечен в городском округе Королев, там открыли 12,6 тысячи квадратных метров торговых площадей. Данный показатель в Наро-Фоминском округе составил 12,1 тысячи квадратных метров, а в округе Коломна 8,3 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20230717/syr-1884755068.html
московская область (подмосковье)
коломна
королев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885067245_208:50:2873:2048_1920x0_80_0_0_ae49033b35a98a192a240a78436ce9e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), коломна, королев, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Королев, Георгий Филимонов

Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрилавок с овощами на ярмарке
Прилавок с овощами на ярмарке - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Московской области продолжается обновление торговых площадей, уже ввели около 100 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"С начала года на территории региона ввели около 100 тысяч квадратных метров торговых площадей. Из них только во втором квартале было введено 60 тысяч квадратных метров. Это показывает, что в Подмосковье созданы необходимые условия для развития торговых сетей", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Сыр одного из хозяйств
Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов
17 июля, 22:24
Он отметил, что в Московской области продолжают строить и открывать новые современные рынки и другие объекты торговли. Это позволяет организовать новые рабочие места для жителей региона, а также расширить ассортимент предлагаемых потребителям товаров.
"По итогам полугодия , обеспеченность площадью торговых объектов, составила 1547 квадратных метров на 1000 жителей. Отмечу, что большую часть площадей - строят на замену палаточных рынков, старых зданий, требующих ремонта. В результате жители получают комфортные места для покупок, с современными фуд-кортами и оборудованием", - уточнил Филимонов.
Самый высокий прирост количества площадей отмечен в городском округе Королев, там открыли 12,6 тысячи квадратных метров торговых площадей. Данный показатель в Наро-Фоминском округе составил 12,1 тысячи квадратных метров, а в округе Коломна 8,3 тысячи квадратных метров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоломнаКоролевГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала