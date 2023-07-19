https://ria.ru/20230719/podmoskove-1885060296.html

Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье

Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2023

Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье

В Московской области продолжается обновление торговых площадей, уже ввели около 100 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:30

2023-07-19T16:30

2023-07-19T16:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коломна

королев

георгий филимонов

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Московской области продолжается обновление торговых площадей, уже ввели около 100 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "С начала года на территории региона ввели около 100 тысяч квадратных метров торговых площадей. Из них только во втором квартале было введено 60 тысяч квадратных метров. Это показывает, что в Подмосковье созданы необходимые условия для развития торговых сетей", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Он отметил, что в Московской области продолжают строить и открывать новые современные рынки и другие объекты торговли. Это позволяет организовать новые рабочие места для жителей региона, а также расширить ассортимент предлагаемых потребителям товаров. "По итогам полугодия , обеспеченность площадью торговых объектов, составила 1547 квадратных метров на 1000 жителей. Отмечу, что большую часть площадей - строят на замену палаточных рынков, старых зданий, требующих ремонта. В результате жители получают комфортные места для покупок, с современными фуд-кортами и оборудованием", - уточнил Филимонов. Самый высокий прирост количества площадей отмечен в городском округе Королев, там открыли 12,6 тысячи квадратных метров торговых площадей. Данный показатель в Наро-Фоминском округе составил 12,1 тысячи квадратных метров, а в округе Коломна 8,3 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20230717/syr-1884755068.html

московская область (подмосковье)

коломна

королев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), коломна, королев, георгий филимонов