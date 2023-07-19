https://ria.ru/20230719/podmoskove-1885060296.html
Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье
Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2023
Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье
В Московской области продолжается обновление торговых площадей, уже ввели около 100 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:30
2023-07-19T16:30
2023-07-19T16:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
королев
георгий филимонов
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Московской области продолжается обновление торговых площадей, уже ввели около 100 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "С начала года на территории региона ввели около 100 тысяч квадратных метров торговых площадей. Из них только во втором квартале было введено 60 тысяч квадратных метров. Это показывает, что в Подмосковье созданы необходимые условия для развития торговых сетей", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Он отметил, что в Московской области продолжают строить и открывать новые современные рынки и другие объекты торговли. Это позволяет организовать новые рабочие места для жителей региона, а также расширить ассортимент предлагаемых потребителям товаров. "По итогам полугодия , обеспеченность площадью торговых объектов, составила 1547 квадратных метров на 1000 жителей. Отмечу, что большую часть площадей - строят на замену палаточных рынков, старых зданий, требующих ремонта. В результате жители получают комфортные места для покупок, с современными фуд-кортами и оборудованием", - уточнил Филимонов. Самый высокий прирост количества площадей отмечен в городском округе Королев, там открыли 12,6 тысячи квадратных метров торговых площадей. Данный показатель в Наро-Фоминском округе составил 12,1 тысячи квадратных метров, а в округе Коломна 8,3 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20230717/syr-1884755068.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коломна, королев, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Королев, Георгий Филимонов
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Московской области продолжается обновление торговых площадей, уже ввели около 100 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"С начала года на территории региона ввели около 100 тысяч квадратных метров торговых площадей. Из них только во втором квартале было введено 60 тысяч квадратных метров. Это показывает, что в Подмосковье созданы необходимые условия для развития торговых сетей", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов
.
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Он отметил, что в Московской области продолжают строить и открывать новые современные рынки и другие объекты торговли. Это позволяет организовать новые рабочие места для жителей региона, а также расширить ассортимент предлагаемых потребителям товаров.
"По итогам полугодия , обеспеченность площадью торговых объектов, составила 1547 квадратных метров на 1000 жителей. Отмечу, что большую часть площадей - строят на замену палаточных рынков, старых зданий, требующих ремонта. В результате жители получают комфортные места для покупок, с современными фуд-кортами и оборудованием", - уточнил Филимонов.
Самый высокий прирост количества площадей отмечен в городском округе Королев
, там открыли 12,6 тысячи квадратных метров торговых площадей. Данный показатель в Наро-Фоминском округе составил 12,1 тысячи квадратных метров, а в округе Коломна
8,3 тысячи квадратных метров.