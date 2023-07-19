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Новые пешие маршруты и площадки для выгула собак появятся на востоке Москвы - РИА Новости, 20.07.2023
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15:07 19.07.2023 (обновлено: 14:37 20.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ploschadki-1885284174.html
Новые пешие маршруты и площадки для выгула собак появятся на востоке Москвы
Новые пешие маршруты и площадки для выгула собак появятся на востоке Москвы - РИА Новости, 20.07.2023
Новые пешие маршруты и площадки для выгула собак появятся на востоке Москвы
Новые площадки для выгула собак и пешеходные маршруты появятся вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское в восточном округе столицы, сообщили в телеграм-канале РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-19T15:07
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Новые площадки для выгула собак и пешеходные маршруты появятся вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское в восточном округе столицы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Новые пешеходные маршруты и площадки для выгула собак появятся вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское в ВАО. Ранее территория вдоль улицы Сталеваров представляла собой пустырь с протоптанными "народными тропами" от жилых домов к пешеходному переходу через МКАД в сторону Реутова", - сказано в сообщении. Отмечается, что на маршруте от Новогиреевского пруда до строения 35 на улице Сталеваров появятся удобные дорожки, современное освещение, лавочки и урны. Также отмечается, что специалисты обновят две существующие зоны выгула – напротив домов 14 корпус 1 и 4 корпус 3 по улице Сталеваров и сделают еще две новые площадки напротив дома 10 корпус 1.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Новые пешие маршруты и площадки для выгула собак появятся на востоке Москвы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСобачая площадка
Собачая площадка - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Новые площадки для выгула собак и пешеходные маршруты появятся вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское в восточном округе столицы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Новые пешеходные маршруты и площадки для выгула собак появятся вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское в ВАО. Ранее территория вдоль улицы Сталеваров представляла собой пустырь с протоптанными "народными тропами" от жилых домов к пешеходному переходу через МКАД в сторону Реутова", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на маршруте от Новогиреевского пруда до строения 35 на улице Сталеваров появятся удобные дорожки, современное освещение, лавочки и урны.
Также отмечается, что специалисты обновят две существующие зоны выгула – напротив домов 14 корпус 1 и 4 корпус 3 по улице Сталеваров и сделают еще две новые площадки напротив дома 10 корпус 1.
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