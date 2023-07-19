https://ria.ru/20230719/ploschadki-1885284174.html

Новые пешие маршруты и площадки для выгула собак появятся на востоке Москвы

Новые пешие маршруты и площадки для выгула собак появятся на востоке Москвы - РИА Новости, 20.07.2023

Новые пешие маршруты и площадки для выгула собак появятся на востоке Москвы

Новые площадки для выгула собак и пешеходные маршруты появятся вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское в восточном округе столицы, сообщили в телеграм-канале РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-19T15:07

2023-07-19T15:07

2023-07-20T14:37

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Новые площадки для выгула собак и пешеходные маршруты появятся вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское в восточном округе столицы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Новые пешеходные маршруты и площадки для выгула собак появятся вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское в ВАО. Ранее территория вдоль улицы Сталеваров представляла собой пустырь с протоптанными "народными тропами" от жилых домов к пешеходному переходу через МКАД в сторону Реутова", - сказано в сообщении. Отмечается, что на маршруте от Новогиреевского пруда до строения 35 на улице Сталеваров появятся удобные дорожки, современное освещение, лавочки и урны. Также отмечается, что специалисты обновят две существующие зоны выгула – напротив домов 14 корпус 1 и 4 корпус 3 по улице Сталеваров и сделают еще две новые площадки напротив дома 10 корпус 1.

https://ria.ru/20230709/moskva-1883944230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы