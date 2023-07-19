https://ria.ru/20230719/pervomaysk-1885030128.html

Калужская область поможет восстановить 46 объектов в Первомайске

Калужская область поможет восстановить 46 объектов в Первомайске - РИА Новости, 19.07.2023

Калужская область поможет восстановить 46 объектов в Первомайске

Калужская область поможет восстановить 46 объектов в городе Первомайске Луганской Народной Республики в 2023 году, ремонтные работы завершены уже на 37... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:35

2023-07-19T12:35

2023-07-19T12:35

надежные люди

калужская область

леонид пасечник

луганская народная республика

владислав шапша

первомайск

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Калужская область поможет восстановить 46 объектов в городе Первомайске Луганской Народной Республики в 2023 году, ремонтные работы завершены уже на 37 объектах, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Пасечник рассказал, что встретился с Владиславом Шапшой, губернатором Калужской области, которая курирует подшефный ей Первомайск. Он отметил, что город сильно пострадал от ударов противника. "Владислав Валерьевич рассказал о планах восстановления на текущий год: 46 объектов, среди них жилые дома, спортивная школа, здание МФЦ, а также коммунальные объекты. Ремонтные работы уже завершены на 37 запланированных объектах. Один из них – стоматологическое отделение в городской больнице. Там установили новейшее оборудование, завезли лекарства и расходный материал", - написал Пасечник.Он также отметил, что объем восстановительных работ большой, за 2022 год Калужская область уже помогла отремонтировать в Первомайске порядка 27 многоквартирных домов, три детских сада, три школы, больницу и школу искусств. "Благодаря братскому региону Первомайск постепенно залечивает раны и возрождается. Из Калужской области постоянно передают местным жителям гуманитарную помощь: продукты, лекарства, книги, канцелярию для деток и многое другое, приезжают строители, врачи и волонтеры", - добавил Пасечник.

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870262450.html

калужская область

луганская народная республика

первомайск

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калужская область, леонид пасечник, луганская народная республика, владислав шапша, первомайск