https://ria.ru/20230719/pereprava-1885115980.html

В Крыму рассказали об изменениях в работе Керченской паромной переправы

В Крыму рассказали об изменениях в работе Керченской паромной переправы - РИА Новости, 19.07.2023

В Крыму рассказали об изменениях в работе Керченской паромной переправы

Работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться с 21.00 до 5.00 ежедневно до особого распоряжения, сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:50

2023-07-19T16:50

2023-07-19T17:08

чп на крымском мосту

туризм

николай лукашенко

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться с 21.00 до 5.00 ежедневно до особого распоряжения, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.Лукашенко рассказал, что провел совещание с профильными ведомствами по вопросам организации логистических и транспортных потоков в Крыму."Рейсовые автобусы и организованные группы детей едут на Керченскую паромную переправу. Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра, т.к. с 21.00 до 05.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения", - сообщил Лукашенко.Он отметил, что все прочие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь либо самостоятельно организуют транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". Он отметил, что по просьбам перевозчиков профильные службы готовы формировать организованные колонны для проезда по альтернативному сухопутному пути. Движение можно осуществлять круглосуточно.Лукашенко напомнил, что в приоритетном порядке через Керченскую паромную переправу переправляются дети, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости.

https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html

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чп на крымском мосту, николай лукашенко, общество